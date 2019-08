CULTURA E TURISMO - Sabato 3 agosto visite guidate alla Delizia di Belriguardo. Il 26 e 27 ottobre la manifestazione a cura di Pro loco Ferrara Eventi ed escursioni in attesa di 'Autunno Ducale nelle Terre Estensi'

(Comunicato a cura della Pro loco Ferrara)

L'Autunno Ducale nelle Terre Estensi è pronto a partire con la prima e unica manifestazione enogastronomica e culturale nata per celebrare e divulgare la storia e la ricchezza delle Terre Estensi. Non solo Ferrara dunque, bensì, Modena e Reggio, il Polesine di Rovigo, Lugo e la Romagnola, i Colli Euganei e il Delta del Po, l'Alto Appennino emiliano. E ancora in Toscana la Garfagnana, le Alpi Apuane e finalmente il mare, quello Tirreno però dove i Duchi d'Este vollero il primo porto marittimo e la prima stazione balneare dello Stato estense: Marina di Carrara.

Nel 2019 ricorre il 500° anniversario della morte di Lucrezia Borgia, e se nel mondo curiosità e iniziative si moltiplicano, a Ferrara in troppi sembrano avere dimenticato questa ricorrenza. In attesa di un calendario ufficiale di iniziative, una prima opportunità di incontrare Lucrezia Borgia sarà sabato 3 agosto alle 18 e alle 21 due visite guidate alla Delizia di Belriguardo a Voghiera la villa più amata dalla principessa, (ingresso alla Delizia e al Museo più visita guidata euro 10 a persona, gratis minori anni 14). Poi il 27 agosto alle 21 le Associazioni Terra e Identità e Pro loco Ferrara in collaborazione con la Contrada Borgo San Giacomo nell'ambito della Giostra del Monaco svolgeranno il "Processo a Lucrezia Borgia". Santa o meretrice? Moglie infedele o tenera madre di numerosi figli? Assassina o vittima del potere? Una duratura leggenda nera avvolge la figura della figlia di Papa Alessandro VI (Rodrigo Borgia) che nel 1501, dopo due matrimoni conclusi tragicamente, divenne consorte di Alfonso I d'Este e pertanto Duchessa di Ferrara, Modena e Reggio per morire qui, nella nostra città, il 24 giugno 1519.

Il 25 settembre alle 17 sarà la volta del "L'Ultimo Duca", infatti la personalità e le scelte politiche di Francesco V Asburgo-Este sono state esaminate dalla storica modenese Elena Bianchini Braglia, già autrice di numerose pubblicazioni di argomento estense e il libro sarà presentato insieme all'autrice da Alessandro Gulinati nella Sala Ariosto della Biblioteca Ariostea di Ferrara. Un secondo incontro nella Biblioteca Ariostea avverrà il 9 ottobre con la conferenza di Elisabetta Barbolini Ferrari "Fasto, eleganza e lusso alla tavola di Lucrezia Borgia".

Nel frattempo una variegata offerta di escursioni e visite guidate alla scoperta dell'arte, della storia e del buon vivere delle Terre Estensi. Sabato 14 e domenica 15 settembre sono programmate le trasferte a Mantova dove l'associazione ferrarese Il Turco dopo il successo di Interno Verde Ferrara raddoppia e apre "I Giardini Segreti di Mantova", la gita è d'obbligo, occasione per vedere l'invisibile e visitare i luoghi dell'incontro tra Isabella d'Este e Lucrezia Borgia, prenotazioni al cell. 340 6494998 e 347 4265649.

In attesa della V edizione di Autunno Ducale nelle Terre Estensi, il prossimo 26 e 27 ottobre, quando per due giorni mercati, mostre ed eventi culturali coinvolgeranno il Castello Estense e le principali piazze cittadine, nuove pubblicazioni saranno presentate in città e provincia e nuove escursioni alla scoperta di Modena Capitale, Bologna Estense, del Castello del Catajo a Montegrotto Terme, di quello dei Contrari a Vignola e della Reggia di Sassuolo sono previste nei fine settimana di settembre, ottobre e novembre per un Autunno davvero ducale.

La manifestazione "Autunno a Ferrara", organizzata da Pro loco Ferrara per il 2019 alla sua quinta edizione, ha il patrocinio di Comune di Ferrara, Regione Emilia Romanga e CCIAA di Ferrara.

Per info: autunno.ducale@gmail.com oppure info@prolocoferrar.it.

