CULTURA - L'assessore Gulinelli alla cerimonia funebre di giovedì 8 agosto 2019 L'amministrazione comunale per l'ultimo saluto a Guido Fink

L'amministrazione comunale di Ferrara, rappresentata dall'assessore alla Cultura Marco Gulinelli, ha voluto testimoniare il proprio cordoglio per la scomparsa di Guido Fink, studioso e docente universitario che a Ferrara è cresciuto e ha iniziato la sua attività di critico letterario, cinematografico e teatrale. I funerali sono stati celebrati oggi, giovedì 8 agosto 2019, nel cimitero ebraico di via delle Vigne.

Ferrarese di formazione, Fink - nato a Gorizia il 28 luglio 1935 e morto a Firenze il 6 agosto 2019 - ha studiato a Bologna ed è stato docente di Letteratura sia in Italia (Bologna e Firenze) sia in prestigiosi atenei statunitensi (Princeton, Ucla e Berkeley), ha diretto l'Istituto italiano di Cultura di Los Angeles dal 1999 al 2003, ma ha sempre mantenuto il legame con la città natale materna. È sepolto accanto alla madre, Laura Bassani.

