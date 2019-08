LAVORI PUBBLICI E SPORT - Nota del vice sindaco Lodi e dell'ass. Maggi relativa all'utilizzo dello stadio Paolo Mazza Lodi e Maggi: "Siamo sempre al fianco dei tifosi e della società Spal. Da domenica tutti allo stadio a tifare"

A seguito della riunione svoltasi questa mattina, martedì 13 agosto 2019 in Prefettura, presente tra gli altri il rappresentante della Figc Carlo Longhi e per il Comune di Ferrara il vice sindaco Nicola Lodi, l'assessore comunale ai Lavori Pubblici e Sport Andrea Maggi, insieme al presidente della società Spal Walter Mattioli, il Comune di Ferrara ha provveduto preso atto dei riscontri effettuati dalle autorità preposte, ad autorizzare l'utilizzo dello stadio Paolo Mazza.

"L'Amministrazione comunale di Ferrara è a fianco della squadra e dei tifosi della Spal - afferma il vice sindaco Nicola Lodi - e lo ha dimostrato in modo concreto in queste settimane che hanno lasciato l'intera città con il fiato sospeso. Abbiamo garantito tutto il nostro impegno e con determinazione e professionalità abbiamo affrontato una situazione che poteva avere pesanti ripercussioni per tutti. E' una grande soddisfazione, ora, sapere che la nostra squadra può giocare l'intero campionato nella propria sede sportiva".

"Abbiamo partecipato oggi alla riunione della Commissione per la sicurezza - ha aggiunto Andrea Maggi - e prendiamo atto con molta soddisfazione che, dopo il dissequestro, lo stadio è sicuro. Oggi stesso il Comune ha rilasciato l'ulteriore e necessaria autorizzazione inerente lo stadio che ne consente l'uso e quindi dà via libera alle partite e al campionato; già domenica 18 potremo andare tutti a tifare la Spal per l'incontro di Coppa Italia. Un ringraziamento dell'assessore va ai tecnici del Comune che con grande professionalità si sono spesi per garantire il successo di tutta l'operazione: agli ingegneri Capozzi, Rossi e Lanzoni nonchè alla dottoressa Benvenuti, per l'impegno e il lavoro svolto".

Nelle foto - scaricabili in fondo alla pagina - il vice sindaco Nicola Lodi, l'assessore comunale Andrea Maggi, il delegato Figc Carlo Longhi e il presidente della Spal Walter Mattioli, insieme a tecnici e dirigenti

Immagini scaricabili: