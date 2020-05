INTERNO VERDE - Dal Piemonte alla Sicilia, l'album collettivo dei giardini e balconi fioriti durante il lockdown Primavera in quarantena: mille foto da tutta Italia all'associazione Ilturco

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

Oltre 1000 foto sono arrivate dai giardini e dai balconi di tutta Italia per documentare la primavera 2020 e far apprezzare la bellezza delle fioriture anche a chi abita lontano dal verde, e ha dovuto trascorrere le scorse settimane a casa, a causa della quarantena. L'album collettivo "La primavera che si vede" è stato ideato e promosso dall'associazione Ilturco di Ferrara, che ha lanciato la call all'inizio del lockdown. In otto settimane ha raccolto oltre 1000 immagini, inviate da tutta la penisola, dal Piemonte alla Sicilia, alle quali a sorpresa si sono aggiunti anche contributi dall'estero: dalla Spagna, dall'Inghilterra, dall'Olanda e dalla Francia.

L'album è stato pubblicato e aggiornato quotidianamente sulla pagina Facebook di Interno Verde, festival dedicato ai giardini segreti di Ferrara e Mantova che Ilturco organizza dal 2016. Scorrendolo si nota la progressione delle fioriture: prima le margherite, i giacinti, i pruni, i peschi, a seguire il tarassaco, i ciliegi e i meli, poi ancora i glicini, gli iris, le rose e infine i gelsomini e le ortensie. Tra boccoli di piante rare e semplici erbe di campo, rigogliosi alberi da frutta e aromatiche cresciute in vaso, non mancano api e insetti, gatti, cani, tartarughe e ramarri.

«L'idea di realizzare questa originale raccolta di scatti è nata da un'esigenza molto semplice, e mai ci saremmo aspettati che avrebbe avuto così tanto successo», raccontano i promotori dell'iniziativa. «Dal 9 marzo ad oggi abbiamo affrontato come comunità una situazione estremamente difficile, in cui ci è stato giustamente chiesto di restare a casa, per evitare la diffusione del corona virus, mentre fuori dalle nostre abitazioni la natura si svegliava offrendo scorci di grande suggestione. Abbiamo voluto portare i suoi colori e le suggestioni nelle case di chi abita nei centri urbani, in spazi spesso angusti e lontani dal verde. Crediamo che la contemplazione della natura, nello scorrere delle stagioni, suggerisca con molta spontaneità e immediatezza un pensiero positivo, capace di alleviare un poco dalla preoccupazione: c'è un tempo per tutto, gli inverni passano e sempre segue la primavera».

La raccolta si è chiusa domenica 3 maggio, data simbolica che coincide con la fine della cosiddetta fase 1 dell'emergenza e con il ripristino della possibilità di passeggiare all'aperto, mantenendo le necessarie distanze. L'album completo si può apprezzare online, nella pagina Facebook di Interno Verde; una selezione delle fotografie arrivate - 56 scatti, uno per ogni giorno di quarantena - si trova al sito www.internoverde.it.

«Nelle prossime settimane ci impegneremo al massimo per capire come, compatibilmente con le misure igieniche che sarà imprescindibile adottare, potremo continuare ad aprire eccezionalmente al pubblico i magnifici giardini segreti di Interno Verde». La manifestazione si terrà a Ferrara sabato 12 e domenica 13 settembre, a Mantova sabato 26 e domenica 27 settembre.

