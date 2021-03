Domani lo speciale su Ferrara in allegato al Sole 24 Ore. Copertina e 8 pagine dedicate alla città

Ferrara, 28 mar - E' dedicato a Ferrara l'allegato del Sole24Ore "Italia Più", in uscita nelle edicole domani insieme al celebre quotidiano economico.

La copertina e un'intera sezione interna di 8 pagine saranno infatti riservate alla città estense, con: la sua offerta culturale, le mostre che attendono di poter essere riaperte, l'attività del teatro di questi mesi e i prossimi eventi in programma, il valore dell'università, i grandi nomi che ha ospitato e il suo recente anniversario dei 630 anni dalla fondazione. Focus anche sui prossimi appuntamenti previsti, anche in vista dell'estate. Il numero in edicola domani - anticipato in questi giorni anche da una pagina del Sole 24 Ore (vedi allegato) - si presenta ai lettori con una suggestiva immagine del Castello al tramonto e un richiamo al "Dossier Ferrara" nelle pagine interne. Gli scatti sono stati realizzati dal ferrarese Pierluigi Benini.

Durante l'intera settimana verranno diffusi tramite Radio24 cinque spot al giorno che promuovono la testata, che - sempre da domani - sarà disponibile in versione digitale anche sul sito: https://italiapiu.net/ e inviata - via mail - anche a un nutrito indirizzario di stakeholder.

Italia Più, "la Rivista dei Comuni e del Territorio" ha oltre 30 anni di vita. La prima edizione risale infatti al 1990. Come scritto nella presentazione, la rivista, trimestrale, "fotografa e valorizza le più autorevoli realtà territoriali del nostro Paese, evidenziandone le eccellenze in ambito commerciale, alimentare, artigianale e imprenditoriale". La diffusione totale dichiarata è di circa 113mila copie, per una media stimata di quasi 2milioni di lettori.

Immagini scaricabili: