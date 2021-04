Hub vaccini Ferrara, da oggi aperture serali. Fabbri: "Grande lavoro di squadra, efficienza apprezzata". Da AUSL: "Con arrivo dosi potenzialità per 4mila somministrazioni al giorno"

HUB VACCINI FERRARA, DA OGGI APERTURE SERALI. FABBRI: "GRANDE LAVORO DI SQUADRA, EFFICIENZA APPREZZATA". DG AUSL: "CON ARRIVO DOSI POTENZIALITÀ PER 4MILA SOMMINISTRAZIONI AL GIORNO"

Ferrara, 1 apr - Partiranno oggi le vaccinazioni serali all'hub di Fiere Ferrara. L'apertura sarà posticipata fino alle 22 (dalle 8 del mattino) e - in base alla disponibilità dei vaccini - modulabile, a partire dai prossimi giorni, fino alle 24.

Contando sulla disponibilità di nuove dosi, la potenzialità sarà estesa di circa 120 nuove somministrazioni ogni due ore.

"L'hub vaccinale ha caratteristiche molto qualificanti che lo rendono particolarmente efficiente ed efficace - dice il sindaco di Ferrara Alan Fabbri - . Sono caratteristiche molto apprezzate dalla popolazione. Contiamo sull'arrivo di nuove dosi. Ferrara c'è e - sfruttando le potenzialità della fiera e una grande rete di professionalità - sta dando un contributo fondamentale. Grazie all'apporto di tutti e all'indispensabile attività del volontariato e della protezione civile. Il lavoro di squadra che si sta mettendo in campo è straordinario".

"Contiamo - dice il direttore generale dell'Azienda Usl Monica Calamai - che nei prossimi mesi arrivino 52milioni di vaccini, a livello nazionale. Fino ad oggi abbiamo registrato consegne puntuali di Pfizer, il 3 aprile è atteso un nuovo lotto di Astrazeneca (ora Vaxzevria), negli ultimi giorni abbiamo colmato la sospensione degli approvvigionamenti con il lotto dissequestrato. Dalla seconda metà di aprile è inoltre atteso il Johnson & Johnson, che arriverà in minori quantità ma con somministrazioni monodose". "Attualmente - continua Calamai - sono oltre duemila le vaccinazioni che, in tutta la provincia, siamo in grado di garantire, come dato medio. Dopo Pasqua puntiamo - disponibilità di dosi permettendo - di arrivare alle 2.400. Ci avviamo al completamento delle vaccinazioni per gli over 80 e ci stiamo concentrando sugli estremamente vulnerabili (si tratta di circa 20mila persone, su base provinciale, con precise patologie, 4mila delle quali già vaccinate e altre 12mila già prenotate) e gli over 70. Puntiamo a vaccinare queste categorie per aprile". "Aumentando le dosi potremo vaccinare sempre di più, fino a puntare alle 4mila somministrazioni al giorno, comprendendo l'hub della fiera e i centri di Cento, Codigoro e Argenta".

I vaccini utilizzati - fa sapere l'Ausl - sono: Pfizer, Moderna e Vaxzevria. I primi due sono vincolati agli estremamente vulnerabili. Ad oggi Vaxzevria può essere somministrata anche agli over 80 se non con patologie particolarmente invalidanti. "L'organizzazione, i meccanismi, le prassi adottate all'hub della Fiera sono frutto di un approfondito studio che ha impegnato professionalità trasversali e di cui siamo parte attiva - dice il presidente di Ferrara Fiere Andrea Moretti -. I riscontri da parte dei cittadini sono ottimi. La popolazione trova qualità nella prestazione e si sente accolta. Ferrara Fiere è felice di poter dare il proprio contributo, in forma gratuita, per questa sfida epocale, dimostrando così le sue potenzialità e la sua capacità di essere al servizio della comunità, soprattutto in questi momenti decisivi. Pensiamo di poter essere di esempio per tante realtà e siamo pronti a esportare, anche in altre province e regioni, l'esperienza acquisita". "Questa partita decisiva esprime le potenzialità della fiera, di cui Holding Ferrara Servizi è socia, e dimostra anche la propria capacità di corrispondere alle primarie esigenze dei cittadini - dice il presidente della Holding Luca Cimarelli - . Questi elementi fondamentali e l'efficienza messa in campo confermano e rilanciano anche il ruolo della fiera di Ferrara che, superato questo difficile periodo, potrà essere, anche in futuro, un tassello centrale nell'ambito delle iniziative di sviluppo territoriale".

(Ferrara Rinasce)

Immagini scaricabili: