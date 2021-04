Da domani Ferrara sul canale Cielo, la prima in 'chiaro' dagli scenari del terrirorio

Ferrara, 17 apr - Sarà in onda per la prima volta, in 'chiaro', domani, domenica 18 aprile, la puntata di Icarus Ultra ambientata a Ferrara e dedicata alle imprese dello sport, con servizi da tutta Italia. L'appuntamento è alle 9 sul canale 26 del digitale terrestre.

Si tratta della prima messa in onda 'in chiaro' della trasmissione, già disponibile on demand sui canali di Sky sport e Now, da lunedì scorso.

L'appuntamento è annunciato, in queste ore, da un promo dedicato proprio a Ferrara - e ai servizi dedicati - sul canale Facebook di Icarus Ultra.

Firma della produzione è la società ferrarese Pubbliteam che nei giorni scorsi ha realizzato - con il sostegno dell'Amministrazione comunale - le riprese con il conduttore Zoran Filicic, giornalista italo-croato e noto telecronista sportivo soprattutto nell'ambito degli sport estremi, e la squadra di autori e videomaker composta da: Alexandra Boeru, Corrado Magnoni, Marco Roccella, Andrea Vincenzi, Elia Benazzo, Silvia Sabattini. A questa puntata ne faranno seguito altre tre, tutte con cornice ferrarese, in onda tra aprile e maggio.

Diversi gli scenari che faranno da sfondo alla conduzione di Filicic: da palazzo dei Diamanti al Teatro Comunale, da palazzo Prosperi Sacrati al Castello. "Abbiamo convintamente creduto in questo progetto che unisce all'attrattività degli scenari ferraresi curiosità, info e notizie su sport e benessere - dice il sindaco Alan Fabbri -. Icarus Ultra è un format di successo, capace di raggiungere un ampio pubblico. Questa iniziativa ha quindi un importante valore promozionale per Ferrara e il suo patrimonio. Grazie alla squadra che ha firmato queste puntate, anche valorizzando scenari che, negli ultimi tempi, sono purtroppo rimasti celati a turisti e visitatori".

