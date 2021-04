Ferrara, mostra Ligabue prorogata fino a fine giugno. Sindaco: “Con riaperture fondamentale dare da subito ossigeno all’economia locale”. Pronto 'pacchetto' riaperture musei, pianificati eventi fino a fine anno

Ferrara, 17 apr - Alla luce delle annunciate riaperture, nelle modalità indicate ieri dal governo, la mostra "Antonio Ligabue, una vita d'artista", a Palazzo dei Diamanti, è pronta ad essere prorogata fino a fine giugno. "E stiamo valutando anche aperture serali". Lo annuncia il sindaco di Ferrara Alan Fabbri. L'antologica, curata da Vittorio Sgarbi e Marzio Dall'Acqua, con le sue oltre 100 opere, è stata inaugurata il 30 ottobre scorso (con durata inizialmente prevista fino al 5 aprile) ma, a causa delle chiusure disposte dalle diverse misure governative, in questi mesi ha potuto rimanere aperta, nel complesso, solo circa 20 giorni (con i contingentamenti esprime una potenzialità di pubblico di circa 500 persone al giorno).

"Prorogheremo i lavori a Palazzo dei Diamanti, ora la priorità è - visto il grande richiamo della mostra di Ligabue e la sua capacità attrattiva - sfruttarne da subito tutto il potenziale, a servizio della città, per attrarre visitatori, tornare a mostrare l'arte e il bello e dare ossigeno all'indotto e all'economia locale. L'annuncio di ieri del presidente Draghi ha regalato speranza, ed ora è necessario che si colga questa occasione per dare, sempre nella massima sicurezza, respiro all'economia territoriale". "Inoltre - aggiunge il sindaco - con la proroga diamo una risposta anche ai tantissimi ferraresi, turisti, visitatori che ci stanno chiedendo di conservare a Diamanti per altro tempo i quadri e le statue di un artista di grandissimo valore e notorietà. Abbiamo creduto e scommesso su questa mostra, dopo il successo delle circa 65mila presenze per Banksy, ottenuto grazie alla visione e alla capacità di Vittorio Sgarbi, e continueremo a farlo".

Per arrivare alla proroga - spiega l'assessore Marco Gulinelli - è stato necessario accordarci con la Fondazione Antonio Ligabue e raggiungere un'intesa con i prestatori d'opera. Ringrazio tutti per la disponibilità manifestata. C'è grande voglia di tornare a vivere in pienezza la città, con responsabilità e sicurezza. A questo proposito - fa sapere l'assessore - "è già pronto il cronoprogramma delle riaperture. Oltre alla proroga di Ligabue: "l'allestimento di 'Italo Zannier. La Fotografia 1839-2020' rimarrà al Padiglione di arte contemporanea fino a fine giugno (prorogata quindi la data del 2 maggio), si attende poi la nuova mostra di Claudio Koporossy - il fotografo dell'acqua - a Palazzina Marfisa d'Este, inizialmente prevista fino al 13 giugno ma prorogata fino a fine agosto, quindi Giovanni Boldini al Castello, che sarà prorogato fino a settembre. Altra novità: la mostra - già allestita ma che ancora non ha potuto aprire - di Giovanni Battista Crema, sempre al Castello, è prevista fino alla fine dell'anno. Quindi la riapertura del salone dei Mesi, a Schifanoia - prevista a maggio - con le sale dedicate al Trecento e al Quattrocento"

