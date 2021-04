ZONA GIALLA, TELECAMERE SKY A TEATRO DA LUNEDì. LA FERRARESE IRENE RIGHETTI RACCONTA STORIE DI SPORT E CUCINA

Ferrara, 23 apr - Cadrà proprio nel giorno delle parziali riaperture in zona gialla la prima puntata Sky di Icarus Ultra girata dal Teatro Comunale di Ferrara.

Il conduttore, Zoran Filicic nel corso delle riprese aveva detto, dal palco: "Abbiamo bisogno che queste sedie tornino ad accogliere pubblico". L'appuntamento con la prima messa in onda è per le 22 di lunedì 26 aprile, su Sky Sport Arena.

Filicic lancerà proprio dal teatro di Ferrara i servizi, con riprese da tutta Italia, dedicati alle 'Ultra stories', storie che hanno al centro le imprese e il racconto di sportivi. In questa puntata, in particolare, un servizio avrà come protagonista una ferrarese, Irene Righetti, runner, blogger, giornalista con la passione per la cucina sana. Righetti racconterà i suoi allenamenti in posti iconici di Ferrara, per poi spostarsi ai fornelli, insieme alla biologa nutrizionista Elena Dogliotti, per preparare ricette a misura di sportivo.

Per chi non potrà assistere alla prima, nel corso della settimana la puntata - prodotta dalla ferrarese Pubbliteam con il sostegno dell'Amministrazione comunale - sarà trasmessa più volte; sempre su Sky Sport Arena è attesa: martedì 27 aprile alle 6,30, giovedì 29 aprile alle 6 e alle 2, sabato primo maggio alle 13,45. La trasmissione con scenario ferrarese sarà inoltre disponibile in settimana su Sky Sport Collection (lunedì 26 aprile alle 22,30 e alle 5, martedì 27 alle 14 e all'1, mercoledì 28 alle 9,30, giovedì 29 alle 6 e alle 14, sabato primo maggio alle 5). Sky Sport Uno la trasmetterà invece martedì 27 alle 19,15, mentre la prima uscita in chiaro - su Cielo Tv (canale 26 del digitale terrestre) - sarà domenica 2 maggio alle 9.

