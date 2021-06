Tour de Fans, venerdì 11/6 la puntata in diretta da Ferrara con Linus e Nicola Savino

TOUR DE FANS, DOMANI LA PARTENZA DA FERRARA CON I DJ LINUS E SAVINO. IL SINDACO FABBRI ALLO START

Ferrara, 10 giugno 2021 - Partito il 7 giugno da Bergamo, il Tour de Fans, il tour in bicicletta di Radio Deejay con Linus e Nicola Savino, approderà in queste ore a Ferrara, da dove domani - venerdì 11 giugno 2021 - i due speaker trasmetteranno in diretta l'ultima puntata della settimana del loro programma Deejay Chiama Italia. Nelle ore successive da Piazza Repubblica è attesa la partenza della tappa cittadina. All'avvio il sindaco Alan Fabbri saluterà i corridori. Linus e Nicola stanno attraversando mezza Italia in sella alle rispettive due ruote con tappe da circa 80 km al giorno. Quella che partirà da Ferrara, domani, li porterà a Ravenna, seconda e ultima tappa in regione del Tour. I passaggi del team radiofonico sono 'tracciati' su un diario di viaggio web, a questo link: https://www.deejay.it/tour-de-fans/tappe/