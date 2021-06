IL REGISTA GIORGIO DIRITTI IN VISITA ALLA MOSTRA DI ANTONIO DI LIGABUE A PALAZZO DIAMANTI: "EMOZIONE GRANDISSIMA. QUI CHIUDO IL CERCHIO DI 'VOLEVO NASCONDERMI'"

Ferrara, 18 giu - "Vedere oggi le opere di Antonio Ligabue a Palazzo dei Diamanti è per me un'emozione grandissima, è come 'chiudere un cerchio', anche a livello personale. Con Ligabue, ancor prima del film, si è infatti inevitabilmente creato un legame profondo, affettivo. Lo considero come un avo di famiglia di cui sono andato a riscoprire le tracce". Così il regista Giorgio Diritti, firma del pluripremiato 'Volevo Nascondermi', film sulla vita di Antonio Ligabue. Diritti ha fatto visita oggi a palazzo dei Diamanti, accolto dall'assessore Marco Gulinelli e guidato - nelle sale che accolgono le 107 opere dell'artista - da Vasilij Gusella.

"E' dai tempi dell'inaugurazione che volevo vedere questa mostra, purtroppo non ci ero ancora riuscito, ma tenevo tantissimo ad esserci - ha detto Diritti -. E' stata una gran cosa aver fatto entrare Ligabue a DiamantI. Lui, con la sua timidezza, ne sarebbe stato sicuramente orgoglioso e felice".

Gulinelli, nel ringraziare della visita e nel dare il benvenuto a Diritti, lo ha omaggiato con un catalogo dell'antologica. "Ligabue a palazzo dei Diamanti continua a stupire e ad attrarre con la sua inesauribile spinta vitale, il suo sguardo sulla realtà e il fascino della sua arte", ha detto l'assessore anticipando che "nelle prossime settimane abbiamo in cantiere importanti novità legate proprio alla mostra". Questa sera il regista sarà a parco Pareschi per la prima proiezione di ‘Arena coop alleanza 3.0'. Nella serata inaugurale della stagione 2021 sarà infatti proiettato proprio "Volevo Nascondermi".

