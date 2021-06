FERRARA SUMMER FESTIVAL AL VIA DA GIOVEDì. CIRCA 100 AZIENDE COINVOLTE. CLOU CON ZUCCHERO IL 18. SINDACO: "DEDICHIAMO EVENTO AI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO"

FERRARA SUMMER FESTIVAL 2021 AL VIA DA GIOVEDì, ZUCCHERO CORONA IL PROGRAMMA. 100 AZIENDE COINVOLTE, 1.900 AMMESSI A SERATA, MAXIPALCO 12X18. SINDACO: "DEDICHIAMO EVENTO AI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO. GRANDE VOLANO PER INDOTTO". GLI ORGANIZZATORI: "PRIMI ARRIVI DALL'ESTERO"

Ferrara, 29 giu - Una ventina di artisti, e band, del calibro di Zucchero, Fiorella Mannoia, Antonello Venditti, Umberto Tozzi, Francesco De Gregori, Max Pezzali. Prevendite già al 90% sui maggiori concerti, un centinaio di aziende coinvolte, un maxipalco da 18 metri di larghezza per 12 di altezza, capienza portata dai 1.800 (del 2020) ai 1.900 partecipanti di quest'anno, nuovi software per tracciabilità, sicurezza e servizi. Il Ferrara Summer Festival si prepara alla partenza, da giovedì. Con l'ultima novità: Zucchero, atteso il 18 luglio, che ha scelto proprio Ferrara per una delle tre date italiane del tour europeo.

"Quest'anno il Ferrara Summer Festival ci farà assaporare il ritorno alla normalità, in sicurezza, sognando un'edizione 2022 senza distanziamenti", ha detto il sindaco Alan Fabbri presentando questa mattina al nuovo point di piazza Trento e Trieste il calendario di eventi che colmeranno l'agenda dal primo al 26 luglio, sempre nella centralissima piazza Trento e Trieste. Fabbri, nel ringraziare l'associazione organizzatrice Butterfly, prefettura e questura "per la grande collaborazione" e tutti i partner, ha dedicato il festival ai "professionisti e a tutti i lavoratori dello spettacolo, particolarmente colpiti da chiusure e restrizioni e troppo spesso dimenticati". "La macchina organizzativa attiva circa un centinaio di imprese, molte locali", ha poi spiegato il primo cittadino. "Il Ferrara summer festival non è solo grande spettacolo e occasione di straordinaria attrattività per la città, è un volano per le attività del territorio, per il lavoro, per l'indotto".

Il programma: si parte giovedì sera con il comico Giacobazzi (in collaborazione con Made Eventi), quindi i Subsonica (2 luglio), Noemi (il 4, sarà un evento anche con scopo benefico in collaborazione con l'associazione Ciao Ciao Ieie), Max Pezzali (l'8 e il 9), Antonello Venditti (il 13), Panariello (il 15), Emis Killa, Jake La Furia, il Tre, Random (il 17 luglio, in collaborazione con Made Eventi), Zucchero il 18. Quindi: Fiorella Mannoia (il 21), Francesco De Gregori (il 23), Umberto Tozzi (il 25) e Pucci (il 26).

"L'anno scorso abbiamo aperto la strada con artisti come Nek, Elisa, Mario Biondi e, grazie allo sforzo organizzativo, alla collaborazione con le istituzioni, alla sinergia tra pubblico e privato siamo riusciti a ottenere menzioni tra gli eventi più significativi a livello nazionale, tanto che quest'anno siamo stati direttamente contattati da diverse agenzie: tanti grandi artisti tenevano a esibirsi a Ferrara. E' un sogno che si realizza", ha detto Fabio Marzola di Butterfly.

"Gli artisti porteranno valori, sentimenti ed emozioni del passato nel presente, immaginandoli per il futuro, per tutta la città.", ha detto Davide Tenan anch'egli di Butterfly, presentando il tema che farà da fil rouge di tutti gli eventi: "Humanism": "Un nuovo umanesimo, una nuova rinascita". "I dati delle prevendite, in molti casi già prenotate al 90% - ha sottolineato Tenan - registrano arrivi da Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Marche, Lazio. E arrivano anche i primi stranieri".

Quest'anno sono previste diverse novità: il pubblico, rigorosamente seduto, potrà ordinare cibi e bevande con un qr code dal proprio smartphone. Inoltre una chitarra sarà il 'guestbook' della stagione: tutti gli artisti la firmeranno e lo strumento sarà poi messo all'asta per beneficenza. Diverse inoltre le convenzioni: con Ferrara Arte (a tutti coloro che acquistano un biglietto per il Ferrara Summer Festival sarà applicato uno sconto del 50% sul costo del biglietto intero di accesso a Palazzo Schifanoia - Civico Lapidario, Castello Estense, Palazzina Marfisa d'Este, Museo della Cattedrale, Padiglione d'Arte Contemporanea), con Ascom (scontistica in alcuni negozi aderenti), con la libreria 'Libraccio' (sconto del 5 per cento sui libri e del 10 su cd ed lp per chi si presenta con la prenotazione di uno spettacolo), con Hera e Meis (il pubblico che porterà alla stazione ecologica di via Caretti alcuni particolari tipi di rifiuti urbani - quelli definiti pericolosi e che, se dispersi nell'ambiente, possono causare gravi danni - potrà aggiudicarsi due ingressi gratuiti al concerto di Fiorella Mannoia o di Umberto Tozzi e/o ingressi per visitare la mostra "Mazal tov") e con Radio Bruno (radiopartner che realizzerà uno speciale concorso musicale). Ulteriori info al link: https://www.ferrarasummerfestival.it/

Prenotazioni sul circuito TicketOne.

Per info: 3209107677

