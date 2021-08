I "Daiana Lou" al Parco Coletta sotto al Grattacielo introducono il Ferrara Buskers Festival

FERRARA BUSKERS FESTIVAL, 20 GIORNI ALL'EVENTO. QUEST'ANNO SI AGGIUNGE UN NUOVO PROLOGO: IL 6 A 'GIARDINO PER TUTTI' IL CONCERTO DEI DAIANA LOU. SARÀ IL PRIMO EVENTO AD ACCESSO COL GREEN PASS. BOTTONI: "18 SPETTACOLI A SERA, GIOCHI PER BAMBINI, FOOD E MOSTRA DEDICATA AGLI ARTISTI DI STRADA"

Ferrara, 4 agosto 2021 - L'edizione 2021 del Ferrara Buskers Festival, la numero 34, dal titolo "Torniamo a respirare", quest'anno si arricchisce di un nuovo 'spin off'. Ancor prima della tradizionale preview a Comacchio, infatti, l'appuntamento sarà anticipato, già da questo venerdì da un concerto introduttivo. L'appuntamento è il 6 agosto 2021 alle 21.30 al parco Marco Coletta, l'area riqualificata ai piedi delle torri del Grattacielo: sul palco saliranno i "Daiana Lou" nell'ambito della rassegna 'Giardino per tutti'.

Consacrata dall'esperienza a X Factor, la band pop è da quattro anni ospite fissa del Ferrara Buskers Festival e quest'anno, in tour in Italia, ha deciso di omaggiare Ferrara. Si tratterà del primo spettacolo con accesso tramite green pass.

"Parco Marco Coletta ospiterà un altro grande evento nell'ambito della rassegna Giardino per tutti - dice il vicesindaco Nicola Lodi -, in un'area fino a qualche anno fa quasi off limits oggi abbiamo il piacere di avere grandi artisti e di ospitare un intero cartellone di eventi, musica, sport, spettacoli. Per tutte le età. Il Parco Coletta - precisa inoltre il vicesindaco - per tutto agosto sarà vivo e attivo e accompagnerà l'estate ferrarese".

"Anche sul palco i Daiana Lou conservano la loro anima di artisti di strada - spiega Rebecca Bottoni, presidente del Ferrara Buskers Festival -. Questo evento arricchirà ulteriormente il calendario del Festival, regalando nuove tappe di avvicinamento alla manifestazione", attesa dal 26 al 29 agosto nella nuova location di Parco Massari, con prologo il 24 agosto a Comacchio. Il 25 agosto, a Ferrara, è inoltre in programma un'altra novità di questa edizione: l'inaugurazione di un'inedita mostra dedicata al mondo degli artisti di strada al Padiglione di Arte contemporanea. I biglietti sono ancora disponibili a questo link: https://www.ferrarabuskers.com/pages/line-up.

Con la prenotazione si potrà accedere a 18 spettacoli a sera, nell'area di parco Massari, per l'occasione attrezzata per poter accogliere il pubblico in piena sicurezza con sedie, zonizzazioni e aree riservate. Oltre alle esibizioni degli artisti il Festival quest'anno prevede anche laboratori per bambini (che fino a sette anni non pagano), aree gioco, iniziative a loro dedicate, spettacoli di giocolieri. E poi un'area ristoro in zona centro-parco con stand gastronomici, un settore dedicato alla cucina vegetariana e uno alla pizza. In una speciale area le protagoniste saranno le api, quest'anno poste al centro dell'appuntamento per il loro ruolo centrale nella salvaguardia della biodiversità e per la profonda connessione con i temi della tutela ambientale e del futuro del pianeta.

"E' un appuntamento pensato e realizzato in totale sicurezza e questo consentirà di godere degli spettacoli buskers con la massima tranquillità - spiega Bottoni -. Ad artisti e staff abbiamo richieste fin da subito il green pass. Gli ingressi al parco sono contingentati. Stiamo registrando un grande interesse soprattutto da parte di molti turisti provenienti da fuori provincia. Alcune prenotazioni sono già state effettuate da Brescia, Cuneo, Parma, e poi dal Friuli, dalla Toscana, dalle Marche. E quasi tutti sono intenzionati a fermarsi in città per più giorni".

(Ferrara Rinasce)

