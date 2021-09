CONVEGNI ALT, ASSESSORE COLETTI: "IL SOSTEGNO DEL COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE CHE COMBATTE LA TALASSEMIA PER PORTARE SOLLIEVO A CHI CONVIVE CON LA MALATTIA"

In occasione delle due giornate di convegni organizzate il 25 e 26 settembre 2021 dall'Associazione per Lotta alla Talassemia Rino Vullo nella sede dell'Ospedale S.Anna a Cona, l'assessore comunale alle Politiche Sociali Cristina Coletti ha portato il saluto dell'Ammnistrazione comunale di Ferrara.

Questo il testo dell'intervento dell'assessore Coletti

Buongiorno a tutti, alle autorità presenti, ai tanti volontari, ai pazienti, ai loro familiari. Ci troviamo qui insieme per approfittare di un fine settimana che offre due momenti di sensibilizzazione fondamentali, che contribuiscono a mantenere accesi i riflettori su una patologia, la Talassemia, che fa soffrire milioni di italiani. Una malattia subdola, che provoca dolore e disagio fisico e psicologico non solo a chi la contrae, ma anche a tutte le persone a loro vicine.

E' fondamentale sottolinearlo, per comprendere al meglio gli aspetti che emergono in tutte le occasioni di confronto, esattamente come queste che stanno per avere inizio. Bisogna sempre parlarne, per capire che tutti noi, nessuno escluso, possiamo fare qualcosa per alleviare il dolore, per portare sostegno, forza e speranza a chi purtroppo è costretto a convivere con la malattia.

Sarà una due giorni parecchio intensa e mi preme ringraziare sentitamente l'Associazione per la Lotta contro la Talassemia Rino Vullo di Ferrara, che l'ha fortemente voluta e ha stilato un programma denso di interventi e ricco di relatori. Ci saranno testimonianze dirette, si parlerà di terapie, di tutela della salute e di prevenzione. Insomma, si darà modo di alimentare la fiducia in un futuro migliore per i talassemici. La speranza, infatti, non deve mai abbandonare, neppure nei momenti di maggiore sconforto, chi affronta quotidianamente e con tanto coraggio questa patologia.

Occorre guardare costantemente i progressi della scienza, affinché si possa tenere sempre viva la fiamma di un avvenire migliore. Ma bisogna farlo tutti insieme, per far sì che i malati non si sentano mai soli, neppure per un istante. Sono fortemente grata all'Alt Rino Vullo, una realtà senza la quale la nostra città non sarebbe la stessa. Stiamo infatti parlando di un'associazione fortemente radicata sul territorio, un'eccellenza riconosciuta a livello nazionale, ma non solo, per il supporto ai pazienti affetti da Talassemia e per il sostegno costante nei confronti della ricerca. Per Ferrara, l'Alt Rino Vullo è un vanto e ringrazio il presidente Valentino Orlandi, tutti i componenti dell'associazione e i volontari che svolgono un ruolo cruciale per tanti nostri concittadini. Una menzione anche a tutto il personale del Day Hospital della Talassemia e delle Emoglobinopatie dell'Ospedale Sant'Anna di Cona, un vero e proprio punto riferimento per la nostra Regione. L'Amministrazione comunale, che ho l'onore di poter rappresentare qui di fronte a voi, è sempre attenta ad ogni situazione e non può che riconoscere quanto state facendo fornendo il proprio appoggio in modo costante. Grazie di cuore per quello che fate e buon lavoro

Nella foto l'assessore comunale alle Politiche Sociali Cristina Coletti insieme a Valentino Orlandi presidente ALT.

Links:

Immagini scaricabili: