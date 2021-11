Il Soroptimist Club Ferrara presenta il nuovo Consiglio

Durante l'assemblea del 20 ottobre, con il passaggio di consegne fra la Presidente uscente Olivia Capozzi e la Presidente entrante Marilena Martinucci, è diventato pienamente operativo il nuovo Consiglio del Soroptimist Club Ferrara, che resterà in carica invariato fino a fine 2022.

Il nuovo Consiglio è composto da: Marilena Martinucci, Presidente, Chiara Neri, Segretaria e Consigliera, Maria Luisa Vaccari, Anna Lisa Felloni, Patrizia Guidi, Carlotta Castaldi, Consigliere, Camilla Segre, Tesoriera.

In occasione del primo consiglio direttivo La Presidente ha illustrato le linee guida che intende seguire, in conformità al programma della nuova Presidente Nazionale Giovanna Guercio che ha scelto come headline "acceleriamo il cambiamento". Continueremo ad occuparci di Baby Pit Stop - ne abbiamo già realizzati due, a Palazzo Schifanoia e al Museo del Delta Antico -, della creazione di habitat favorevoli alla vita delle api, dell'illuminazione in arancione di luoghi strategici della città il 25 novembre, giornata dedicata a combattere la violenza contro le donne. Nuovi progetti e nuovi service specifici per Ferrara si svilupperanno nel corso dell'anno.

Ci occuperemo di STEM - l'11 febbraio cade la giornata internazionale Donne nella Scienza - e di educazione finanziaria per le donne adattando un progetto sviluppato dalla Banca d'Italia in collaborazione col Soroptimist nazionale.

Molti altri ancora sono i temi che potremo trattare. Il Soroptimist International, Associazione mondiale di donne impegnate in attività professionali e manageriali, è una voce universale per le donne che si esprime attraverso la presa di coscienza, il sostegno e l'azione.

Il Soroptimist sostiene i Diritti Umani per tutti, la pace nel mondo e il buonvolere internazionale, il potenziale delle donne, la trasparenza e il sistema democratico delle decisioni, l'accettazione delle diversità, lo sviluppo sostenibile, il volontariato e l'amicizia.

Le persone interessate a conoscere da vicino questa Associazione sono invitate a scrivere a:soroptimist.fe@gmail.com tel. 348 2224506