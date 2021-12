Ferrara protagonista sulla rivista del lusso LMF press. Tra i prodotti locali citato anche il 'brazadlin' a denominazione comunale

Ferrara, 1 dicembre 2021 - Ferrara protagonista dell'ultimo numero della rivista internazionale LMF press (Luxury Mainstream Fashion) - speciale Natale. La rivista è distribuita in location di prestigio tra Italia, New York, Londra e Azerbaigian. Diversi i prodotti ferraresi - citati e ritratti dall'obiettivo di Pierluigi Benini (che firma anche la copertina) - tra alta pasticceria, materie prime e prodotti enogastronomici d'eccellenza del territorio. Tra le tipicità descritte, inoltre, si parla anche della prima Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.): il brazadlin, presentata ufficialmente nel corso del recente Ferrara Food Festival. Anche le grandi firme dell' abbigliamento che compaiono in pagina sono riprese da alcuni noti store del centro città e - grazie alla collaborazione con l'associazione A-rose (Associazione ricerca oncologica sperimentale estense) - sono stati realizzati allestimenti floreali a tema natalizio. Cornice degli shooting fotografici sono: la luxury boutique Hotel Villa Horti della Fasanara di via delle Vigne 34 e l'istituto alberghiero Orio Vergani.

Il magazine è realizzato dal direttore editoriale Michela Pagliarone e dalla Editor at large Mariangela Bonaparte

La rivista è disponibile anche online, qui scaribile il pdf: https://www.lmfpress.it/press/

Per scaricare le singole pagine in alta definizione, qui il link wetransfer: https://wetransfer.com/downloads/7d600b650859757fd09ba5fe7ad1ba7220211201084059/fc91747083d79511a7e64f093d5657b720211201084125/d3f92c

(Ferrara Rinasce)

