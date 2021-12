Natale a Ferrara, stasera accensione albero e luci al Gad, domani il primo dei tre spettacoli del sabato al castello. Al via installazione addobbi all'abete di piazza della Cattedrale

Ferrara 3 dic - Entra nel vivo l'atmosfera natalizia a Ferrara: stamattina sono infatti partiti i lavori di realizzazione dei nuovi addobbi all'albero di piazza della Cattedrale (la prima accensione è prevista l'8 dicembre), stasera si inaugura il nuovo Winter Park al Gad e, da domani, inizia il calendario dei nuovi spettacoli del sabato in centro storico, in vista del 25 dicembre. Dopo l'accensione delle luminarie nel cuore della città, sabato scorso, da questa mattina alcuni addetti sono al lavoro per ricoprire di circa 8,5 chilometri di luci Led a basso consumo l'albero di Natale - di circa 16 metri di altezza - donato dalla famiglia Rossi di San Felice sul Panaro. L'abete sarebbe stato comunque rimosso perché si presentava in situazione critica, rappresentando una minaccia per la sicurezza e per i sottoservizi di uno stabile nel territorio del comune modenese. Gli addobbi, inoltre, oltre alle luci regaleranno spettacolo anche di giorno, grazie a installazioni particolarmente scenografiche, annunciano dall'impresa Sartini. E questa sera alle 18 saranno accese, alla presenza del sindaco Alan Fabbri e del vicesindaco Nicola Lodi, le luminarie e altre installazioni luminose al parco Marco Coletta, realizzate dall'impresa Paone di Poggio Renatico. Qui sarà anche inaugurato il Winter park: con quattordici giostre e giochi per bambini e ragazzi, due tensostrutture che ospiteranno la casa di Babbo Natale e un'area di circa 300 metri quadrati per gli spettacoli (seguirà comunicato post evento).

Saranno inoltre disponibili, nei chioschi allestiti nel parco, bevande calde, vin brulé, cioccolata. Nei prossimi giorni sarà inoltre attiva una pista del ghiaccio con maestri di sci della Val di Sole, grazie a una collaborazione con il Comune di Mezzana (Trentino). Domani, sabato 4 dicembre, invece, alle 18 in piazza Castello, andrà in scena 'Dream', un connubio tra arti, danza, canto con giochi di luce, fuoco, creature magiche, farfalle e meduse luminose. Intanto in piazza del Municipio la contrada rione San Paolo ha allestito le casette del paese di Babbo Natale, con un albero dedicato alle lettere dei bambini. In piazza Trento e Trieste continuano il Christmas Village di Cna e la Festa del Regalo di Confesercenti con i mercatini tipici.

