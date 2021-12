Spettacoli pre-natalizi a Ferrara, sabato in piazza Castello la cartoon band Miwa. Assessore Fornasini: "Entriamo nel pieno dell'atmosfera e della programmazione delle festività"

Ferrara, 9 dic - Nuovo appuntamento con gli spettacoli pre-natalizi all'ombra del Castello estense. Dopo "Dream" - l'esibizione di sabato scorso di danzatori sui trampoli, con musica dal vivo, giochi di luci e con la voce di Elisabetta Cois (Premiata Forneria Marconi) - il prossimo sabato, 11 dicembre, sarà la volta della nota cartoon band Miwa, i suonatori mascherati da eroi dei cartoni animati. Appuntamento sempre alle 18 e sempre in piazza Castello. I Miwa nascono nel 1999 dall'idea di unire le sigle dei cartoni animati ai ritmi ballabili dello ska, del rocksteady, del reggae, della disco e del punk'n'roll. Hanno partecipato per anni al celebre Lucca Comics & Games e sono stati i protagonisti di eventi come il Red Bull Tour Bus e di diversi concerti. Nel 2013 hanno anche preso parte a Italia's got Talent, accedendo alla finale e, negli anni, sono stati ospiti di alcune trasmissioni Rai. Gli spettacoli pre-natalizi - novità della programmazione di quest'anno - torneranno anche il 18 dicembre, per l'ultimo evento della serie in calendario prima del 25 dicembre. In quella data è attesa "The big violinist", la violinista Elisa Semprini (anche musicista della band di Umberto Tozzi) che vestirà i panni di una scenografica dama al violino, suonando da cinque metri di altezza: sulla sua gonna saranno proiettate immagini della città. "Inaugurate le nuove luminarie, avviata la prima accensione degli alberi di Natale, iniziata la programmazione dei nuovi spettacoli, siamo entrati nel pieno dell'atmosfera natalizia - dice l'assessore al turismo Matteo Fornasini -. Ci prepariamo quindi alle festività con un'offerta particolarmente ricca e variegata, che intende intercettare l'interesse e la curiosità di un vasto pubblico. A breve, inoltre - sottolinea l'assessore - partirà anche una campagna di promozione turistica su emittente nazionale per dare alla città il giusto rilievo e garantire ampia diffusione delle iniziative e del patrimonio da scoprire e da vivere a Ferrara".

(Ferrara Rinasce)

