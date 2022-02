UCRAINA, IN PIAZZA L'APPELLO ALLA PACE DELLA COMUNITÀ FERRARESE. SINDACO ALLA MANIFESTAZIONE: "NOSTRA CITTÀ PRONTA A FARE LA SUA PARTE PER AIUTO E ACCOGLIENZA"

Ferrara, 25 feb - "Siamo pronti a fare la nostra parte e ad aiutare la comunità ucraina e i familiari che stanno scappando dall'orrore della guerra. Mi auguro che l'Europa capisca che in Ucraina si gioca il futuro dell'Occidente. Anche dai territori deve salire, forte e decisa, la voce e l'azione contro le guerre. E Ferrara vuole dare il suo contributo, con gesti concreti di vicinanza alla comunità ucraina locale e con gesti simbolici che, speriamo, nel loro complesso, possano scuotere le coscienze. La guerra non è la soluzione, è fondamentale interrompere la drammatica spirale di violenza". Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, vicepresidente Anci Emilia-Romagna, partecipando questa sera in piazza Repubblica alla manifestazione "Preghiamo per te Ucraina", manifestazione nata spontaneamente e organizzata da alcuni esponenti della comunità ucraina ferrarese che conta, in città, circa duemila presenze e 3.400 nell'intera provincia. Centinaia gli esponenti presenti stasera, che hanno intonato l'inno e canti di preghiera. C'erano anche il vicesindaco Nicola Lodi e altri assessori. "Siamo in piazza per lanciare forte il messaggio della pace. Il popolo ucraino è un popolo che vuole vivere in pace e chiediamo all'Italia di starci vicina. Abbiamo apprezzato e stiamo apprezzando la grande solidarietà dei ferraresi nei confronti del nostro popolo e ringrazio anche il sindaco per questo gesto di vicinanza". Così il prete della Chiesa greco-cattolica ucraina, padre Vasyl Verbitskyy, che oggi ha invitato alla preghiera. "Viviamo in speranza, dio porta la pace. La comunità ucraina a Ferrara chiede a dio la protezione e sta pregando", ha detto padre Verbitskyy invitando i fedeli a fare visita alla chiesa di Santa Maria dei Servi di via Cosmè Tura e a partecipare alla funzione di domenica alle 11,30. La fontana di Piazza Repubblica, simbolicamente, questa sera è stata illuminata dei colori giallo e azzurro, della bandiera ucraina, mentre un drappo con gli stessi colori è stato posizionato a fianco della bandiera comunale esposta sulla facciata di palazzo Municipale. Tutte le bandiere sono state issate a mezz'asta.

Qui link al video: https://fb.watch/boSkhHHmH1/

