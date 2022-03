Mostra sul ferrarese Giovanni Boldini a Parigi dal 29 marzo 2022. La Giunta delibera nuovo prestito di 32 opere

Ferrara, 8 marzo 2022 - Aprirà al pubblico, a Parigi, il 29 marzo (fino al 24 luglio) la mostra con 32 opere del celebre pittore ferrarese Giovanni Boldini (1842-1931). La giunta ha autorizzato oggi, su proposta dell'assessore Marco Gulinelli, il prestito per le nuove date dell'esposizione, posticipate rispetto a quelle inizialmente previste a causa della pandemia. La monografica - con le opere ferraresi - sarà ospitata al Petit Palais della capitale francese (padiglione espositivo, oggi museo, costruito per l'Esposizione universale del 1900 su progetto dell'architetto francese Charles Girault), e avrà come titolo Giovanni Boldini "Les Plaisirs et les jours".

"Boldini rivela ancora una volta la sua anima internazionale - spiega Gulinelli -, consacrandosi sempre più all'attenzione del pubblico di tutto il mondo come l'artista cantore della Bella Époque. Quella di Parigi sarà una bella occasione anche per Ferrara e per l'arte internazionale, che si alimenta della visione e del genio di molti autori figli della nostra terra". Tra le 32 opere esposte ci saranno alcuni quadri particolarmente famosi, come 'La signora in Rosa' del 1916, 'La contessa De Leusse', esposta anche di recente al Castello Estense, 'Le sorelle Laskaraki', 'La passeggiata al Bois de Boulogne', 'Fuoco d'artificio'.

Il museo organizzatore si è fatto carico della copertura di tutti i costi legati al prestito (come imballaggi, trasporti specializzati, assicurazione, spese per catalogo e merchandising) e agli interventi manutentivi e conservativi su buona parte dei dipinti, per consentirne la movimentazione in completa sicurezza. Il Petit Palais sosterrà inoltre tutti i costi delle trasferte dei funzionari del servizio Musei d'Arte del Comune di Ferrara, che accompagneranno le opere - mediante camion di una ditta specializzata in trasporti d'arte - all'andata e al ritorno da Parigi per controllare lo stato conservativo e assistere agli allestimenti. Attualmente le opere di Boldini sono nei depositi di Arte moderna del Comune, perché il complesso di palazzo Massari, dove aveva sede l'omonimo museo, è in fase di restauro. Attualmente 38 opere e 13 oggetti di Boldini - fino al 18 aprile - sono esposti alla Fondazione Molise Cultura di Campobasso. Fino alla prossima domenica, inoltre, il pittore ferrarese espone - con sei dipinti e 11 grafiche - a palazzo Albergati, a Bologna.

(Ferrara Rinasce)

