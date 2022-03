SICCITÀ, SINDACO FERRARA POSTA FOTO DI CANALE CON CONCHIGLIE. APPELLO AL GOVERNO: "PENSARE A TUTTE LE EMERGENZE"

Ferrara, 17 mar - "Siccità, caro carburanti ed energia, impennata dei prezzi di concimi e materie prime: il dramma della guerra porta con sé altre emergenze, che devono essere affrontate quanto prima. Chiediamo al governo risposte tempestive e puntuali e adeguate risorse. Se non si interviene si rischia un forte contraccolpo occupazionale e un allarmante crollo produttivo del settore primario". Lo dice il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, vicepresidente Anci Emilia-Romagna e delegato di Anci nazionale in materia di 'Politiche istituzionali, riforme e autonomie' che questa mattina ha postato l'immagine di un canale ferrarese completamente a secco, ricolmo di conchiglie. "Non si registrano piogge importanti da novembre/dicembre. Nei primi mesi dell'anno sono 36 i millimetri caduti contro una media di circa 90 millimetri, negli ultimi 25 anni. A Pontelagoscuro l'idrometro ha fatto registrare valori intorno ai -6 metri. Gli agricoltori sono così costretti a ricorrere all'irrigazione straordinaria, con ulteriori costi, tra consorzi di bonifica e gasolio. Gasolio che ha subito rincari esorbitanti". Fabbri precisa che per l'agricoltura il costo di irrigazione di un ettaro di grano è passato dai 70 ai 130 euro, per quanto riguarda il carburante necessario. Rincari che si uniscono - sottolinea - a quelli dei concimi, con "l'urea passata dai 300-350 euro a quasi 1200 euro alla tonnellata nel giro di un anno". A proposito di concimi, il primo cittadino rimarca anche gli effetti negativi dello stop produttivo dello stabilimento del gruppo norvegese di fertilizzanti minerali Yara di Ferrara, stop dettato dall'aumento vertiginoso del prezzo del gas naturale. "Se non si interviene oggi - dice Fabbri appellandosi al governo - si rischia un fortissimo calo produttivo che non potrà che incidere sul reddito degli imprenditori, sul lavoro e sulle quantità di cereali locali. Non si potrà fare neanche affidamento sul raccolto cerealicolo di Russia e Ucraina, e nemmeno su quello del Canada, che sta vivendo come noi un forte periodo di siccità".

