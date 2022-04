Luca Boldrini atleta ferrarese di arrampicata sportiva in finale in Francia nella Coppa Europa Giovanile

Entusiasmante inizio di stagione per l'atleta ferrarese della nazionale giovanile di arrampicata sportiva Luca Boldrini che centra ottimi risultati nel circuito di Coppa Italia assoluta, le cui tappe si sono svolte all'Aquila, Prato e Ferrara.

La città estense ha infatti ospitato la terza tappa di Coppa Italia nella nuova palestra di arrampicata Deva Wall di via Guidetti, dove Luca si allena quotidianamente.

Gli ottimi risultati nelle diverse tappe hanno permesso a Luca di ottenere l'ambita convocazione alla gara di Coppa Europa Giovanile tenutasi il 9-10 aprile in Francia a Chambery nel dipartimento della Savoia.

Luca al termine di una combattuta fase di qualifica assieme ad altri 50 atleti provenienti da tutta Europa conclude al sesto posto conquistando così l'accesso alla prestigiosa finale riservata ai primi 10 classificati. L'atleta estense chiude la gara al 9° posto, un ottimo piazzamento che gli vale la convocazione alla prossima Coppa Europa del 23/24 aprile che avrà luogo a Soure in Portogallo.

(Comunicazione a cura di Deva Wall Aps e Asd)

