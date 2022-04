Ciclova VEN.TO., verso completamento nuova area parcheggio, interventi in corso Ercole I d'Este, migliorata l'accessibilità. Sindaco: "Grande potenzialità di valorizzazione per il nostro territorio"

(Ferrara Rinasce)

CICLOVIA VEN.TO. , VERSO COMPLETAMENTO NUOVA AREA PARCHEGGIO, INTERVENTI IN CORSO ERCOLE I D'ESTE, MIGLIORATA L'ACCESSIBILITÀ. SINDACO: "GRANDE POTENZIALITÀ DI VALORIZZAZIONE PER IL NOSTRO TERRITORIO"

Ferrara, 29 apr - Ferrara si appresta a consegnare al maxiprogetto della ciclovia Ven-To (collegherà il Piemonte al Veneto attraversando, per circa 700 chilometri) una propria porzione di piste ciclabili, riqualificate e di nuova creazione. Procedono infatti i lavori per il tratto cittadino, di circa 6 chilometri, che si estende dall'ingresso di via Modena fino al parco Urbano e alla Destra Po, toccando alcuni dei luoghi più suggestivi: le mura, Porta degli Angeli, corso Ercole I d'Este, il Castello Estense. Nelle ultime ore il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha postato - sulla sua pagina Facebook - alcune foto degli interventi realizzati: "Questo grande progetto rappresenta un'importante occasione anche per il nostro territorio, con nuove e grandi potenzialità di valorizzazione, perché consentirà ai cicloturisti di raggiungere, con continuità e in sicurezza, il centro della città, toccando alcuni dei principali luoghi di interesse storico e culturale, nel contesto di un maxipercorso interregionale dedicato alle bici e alla valorizzazione delle città e dei territori lungo l'asta del Po". Attualmente è in corso di ultimazione la riqualificazione dell' area di viale Orlando Furioso, con la realizzazione di nuovi: percorso ciclo-pedonale, parcheggio, controviale, aiuole, il tutto a due passi dalle mura e da Porta degli Angeli. Le lavorazioni si stanno sviluppando e si svilupperanno nell'intera area compresa tra via Azzo Novello e via Giacomo Leopardi e, da qui, verso corso Ercole I d'Este. Proprio in corso Ercole I d'Este, intanto, gli operai dell'impresa appaltatrice Imab Costruzioni Srl di Este (Padova) stanno realizzando la manutenzione straordinaria dei percorsi pedonali con l'allargamento della fascia complanare di trachite (pietra naturale) per migliorare la qualità stradale e l'accessibilità. La prima porzione di tracciato, nel lato sinistro della storica via rinascimentale (nella direzione che procede verso il Castello estense) è già stato completato. L'intero progetto che riguarda la realizzazione dei percorsi territoriali della ciclovia Ven-To è finanziato con contributo regionale, su risorse stanziate con legge 208 del 2015 assegnate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti numero 517 del 2018, per un importo complessivo di un milione di euro.

Immagini scaricabili: