POLIZIA MUNICIPALE, I CANI ANTIDROGA FIUTANO 260 GRAMMI DI STUPEFACENTE, SEQUESTRATO. DUE ARRESTI PER RISSA

POLIZIA MUNICIPALE, I CANI ANTIDROGA FIUTANO 260 GRAMMI DI STUPEFACENTE, SEQUESTRATO. ARRESTATI DUE ROMENI PER RISSA. LE CONGRATULAZIONI DEL VICESINDACO LODI: "AZIONE NUCLEO ANTIDEGRADO COSTANTE E DI SUCCESSO"

Ferrara, 30 apr - Lite tra cittadini romeni sedata, due arresti e il sequestro di 260 grammi di sostanze stupefacenti: sono le operazioni - condotte nelle ultime 48 ore - dalla polizia locale di Ferrara. Nel dettaglio: il fiuto dei pastori tedeschi Chloe e Aaron - guidati dai rispettivi conduttori - ha consentito, ieri pomeriggio lungo le mura di via IV Novembre, di localizzare il nascondiglio dove pusher avevano tentato di occultare due "panetti" interi di Hashish (nella foto) per un peso di circa 200 grammi.

A nulla è servita la fantasia degli spacciatori nel nascondere la sostanza in luoghi insospettabili, come dentro a tombini, sotto mucchi di sabbia da cantiere o sui rami degli alberi. Nelle ultime settimane sale così a 260 grammi circa il bilancio dello stupefacente sequestrato - anche nell'area compresa tra le mura di Porta Po, via Giordano Bruno e via Liuzzo - grazie al fiuto dei due cani antidroga e al lavoro degli operatori.

L'episodio che ha portato all'arresto di due cittadini romeni è invece accaduto ieri sera. Erano le 22.30 circa quando una pattuglia della polizia locale è intervenuta nei pressi di un alimentare in zona via delle Barriere. Qui gli agenti hanno dapprima allontanato una donna che pretendeva che le venissero venduti alcolici nonostante il divieto imposto all'ordinanza comunale, a seguire hanno sedato - poco lontano, in via Cavour - una rissa tra due cittadini romeni: C.I.O. e V. S. B. uno dei quali, inizialmente ferito al volto, si è poi avventato sul rivale, innescando un'escalation nella lite che ha costretto gli agenti a procedere con l'ammanettamento di C.I.O. che minacciava continue azioni violente. Fatto salire sull'ambulanza, l'uomo è stato preliminarmente condotto al pronto soccorso per le ferite riportate nel corso della lite. Dai controlli successivi è stato inoltre verificato che sull'altro cittadino romeno coinvolto, V. S. B., pendeva un ordine di carcerazione: è stato così condotto in questura. Qui è stato effettuato l'arresto congiunto tra polizia di Stato e polizia locale, quindi l'uomo è stato accompagnato alla casa circondariale di Ferrara.

Agli agenti intervenuti e a tutto il corpo di polizia locale e alla Questura arrivano le congratulazioni e i ringraziamenti del vicesindaco e assessore alla sicurezza Nicola Lodi: "L'azione del nucleo antidegrado, le collaborazioni e le professionalità messe in campo hanno consentito, ancora una volta, di far valere la sicurezza e di contrastare crimine e spaccio. Il presidio è costante e ogni operazione messa a segno è un passo nuovo e ulteriore nella direzione della piena sicurezza e per garantire la tranquillità dei cittadini".

(Ferrara Rinasce)

