"Il giardino d'acqua": al Laboratorio Aperto di Ferrara la presentazione del libro di Andrea Pagani

Giovedì 23 giugno 2022 alle 17 il Laboratorio Aperto di Ferrara (ex Teatro Verdi - via Castelnuovo, 10) ospiterà la presentazione del libro di Andrea Pagani "Il giardino d'acqua". Con l'autore dialogherà il giornalista Sergio Gessi.

LA SCHEDA

Il racconto è ambientato all'hotel Majestic di Parigi, fra i più prestigiosi della capitale francese. Giovedì 18 maggio 1922 si verifica un evento leggendario: l'incontro fra i due giganti della letteratura, Marcel Proust e James Joyce. Attorno a loro si muove l'élite del tempo.Il romanzo di Andrea Pagani, in margine al Centenario di quello storico incontro (1922-2022), ricostruisce in forma appassionata e ironica, ma con un robusto fondamento scientifico, ledinamiche della magnifica serata al Majestic, in occasione della prima del Renard di Stravinskij, allestita dalla celebre compagnia dei Balletti russi di Sergej Pavlovič Djagilev.Il libro di Pagani ci offre uno scenario suggestivo di quella serata: non solo del memorabile incontro fra Proust e Joyce, ma anche del movimento vertiginoso di molti altri personaggi che parteciparono all'evento mondano, una foltissima schiera di intellettuali come Pablo Picasso, Igor Stravinskij, Sergej Pavlovič Djagilev, Marcelle Meyer, Bronislava Nijinska, Vera Trefilova, Olga Khokhlova, Clive Bell, Winnaretta de Polignac, Léon Delafosse, i coniugi Schiff (ricchi mecenati e organizzatori dell'evento), e molti altri.

Agile e leggera è la scrittura di Pagani, pur arricchita da incursioni nella saggistica e nella riflessione filosofica. L'autore approfondisce la complessa personalità dei due grandi scrittori, e al contempo disegna un gustoso affresco della società parigina del primo Novecento.

Link per iscriversi: https://www.getcrowd.eu/event/77ab3200--36e41f9f

(Comunicazione a cura di Laboratorio Aperto Ferrara)

Immagini scaricabili: