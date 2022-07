Venditti-De Gregori, circa 3mila per la prima ufficiale del tour. Questa sera via al Summer Vibez

Ferrara, 8 luglio 2022 - "Ferrara è stupenda. Piazza Trento Trieste è una piazza sublime che ci ha visti protagonisti anche l'anno scorso, però quello di stasera (ieri sera, ndr) è un appuntamento speciale. Questa è una piazza lunga, piena di gente, piena di umanità, che riempiamo anche del nostro cuore". Così Antonello Venditti sui social (https://fb.watch/e7LJZmJY4w/) "abbracciando" i fan prima di "un grande concerto", che lo ha visto sul palco con Francesco De Gregori, ieri sera in piazza Trento Trieste, con circa 3mila spettatori, e un lunghissimo bis concesso al pubblico. Circa 3 ore di musica, al via con un leggero ritardo causa maltempo, ripercorrendo i grandi classici di entrambi gli autori, interpretati in simbiosi artistica.

Prima dello spettacolo i due artisti sono stati accolti dal sindaco Alan Fabbri, che si è detto "lieto e onorato di dare il benvenuto in città a due protagonisti assoluti della musica italiana, che hanno accompagnato intere generazioni".

Questa sera, altra location, altro genere, sarà la volta di un'altra prima, quella del Summer Vibez, week end di concerti inserito nella programmazione del Ferrara Summer Festival, che culminerà con l'esibizione di Blanco. Circa 15mila i presenti, per un palco da record: più di 41 metri di larghezza e oltre 17 di altezza. Nei prossimi giorni altri artisti sono in programma: domani, 9 luglio: Disclosure dj, Rhove, Sad Night Dynamite, Sans Soucis. Domenica 10 luglio: Irama, Sangiovanni, Naska e Simone Panetti, Bigmama. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket Sms, Viva Ticket. Ideazione e organizzazione del Ferrara Summer Festival sono a cura dell'associazione musicale Butterfly.

(Ferrara Rinasce)

