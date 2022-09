Emergenza maltempo, squadre al lavoro per esaurire le 260 richieste di intervento post-nubifragi

Ferrara, 1 settembre 2022 - Sta terminando in questi oggi la prima fase dei lavori straordinari che Ferrara Tua, e le aziende ad essa collegate, hanno messo in campo per far fronte all'emergenza maltempo che - circa due settimane fa - ha colpito con particolare intensità il territorio ferrarese.

Tre squadre stanno esaurendo le richieste di intervento: 260 nel complesso quelle ricevute. Sono invece 200 le alberature cadute, o gravemente danneggiate, che sono state recuperate o messe in sicurezza.

Da ieri sono partiti gli sfalci nella prima periferia della città e nelle frazioni. Nove le squadre già al lavoro. E' possibile seguire la programmazione dei lavori sul sito di Ferrara Tua alla pagina:

https://programmaverde.ferraratua.it/website/index

Si concluderanno in settimana i lavori del verde all'interno dei nidi e delle materne comunali mentre la prossima settimana gli interventi si concentreranno sulle scuole elementari, in vista delle prossime aperture.

Proseguono speditamente anche le manutenzioni nell'area del centro storico con altre tre squadre di intervento e, allo stesso tempo, sono in esecuzione gli interventi programmati sui cimiteri comunali.

È inoltre in azione anche una squadra, che da lunedì sarà affiancata da una nuova unità, per il diserbo meccanico che opera e opererà nelle zone di via XXV aprile, Foro Boario e via XX settembre.

Ferrara Tua informa che, rispetto alla programmazione originariamente prevista, vi è uno scostamento dei lavori di circa una settimana, dovuto all'impegno di oltre 50 operai nei lavori di ripristino post fortunale. Tutte le società componenti l'Associazione temporanea di imprese (composta dalla capofila Albaverde, con le imprese: Boschiva, Copma, Ageste e le cooperative sociali che gestiscono l'appalto del verde) stanno garantendo il massimo impegno per portare a termine le operazioni di sfalcio in tutte le aree della città nei tempi riprogrammati. L'assessore Andrea Maggi e l'Amministratore unico Luca Cimarelli ringraziano "per il superlavoro messo in campo e l'impegno continuo" i tecnici e gli operativi di Ferrara Tua e tutti i lavoratori dell'Ati. "Un ringraziamento - sottolineano - è riservato anche ai cittadini che hanno aiutato a segnalare le situazioni di pericolo e criticità". "Sono in campo - garantisce Cimarelli - tutte le risorse disponibili per portare a termine le operazioni di manutenzione ordinaria nelle frazioni e nella prima periferia".

