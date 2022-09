Giorno di avvio della scuole dedicate all'infanzia, il saluto dell'assessore comunale alla Pubblica Istruzione e alle Politiche familiari Dorota Kusiak

Anche quest'anno, in occasione del giorno di avvio della scuole dedicate all'infanzia, l'assessore comunale alla Pubblica Istruzione e alle Politiche familiari Dorota Kusiak ha visitato alcune scuole del territorio per portare personalmente un saluto e l'augurio di un buon avvio del nuovo anno scolastico da parte di tutta l'Amministrazione.

"Nel primo giorno di riapertura dei servizi - ha affermato l'assessore Dorota Kusiak - desidero augurare un buon avvio e un buon lavoro per il nuovo anno scolastico 2022-2023 a tutti i bambini e le bambine dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali e del territorio, alle loro famiglie e a tutte le insegnanti e il personale coinvolto nel buon funzionamento dei plessi e delle strutture educative. Dopo due anni molto difficili che hanno messo a dura prova servizi e famiglie, ora riusciamo ad affrontare più serenamente questa attività delicata ed importante per tutti. Come sempre la cura e l'impegno di tutto il personale delle scuole e dell'Amministrazione comunale saranno altissimi per fare in modo che anche questo nuovo anno di attività sia una straordinaria esperienza educativa, di relazioni positive, di crescita e di divertimento in luoghi accoglienti e sicuri. Per questo abbiamo già attivato le azioni di potenziamento dell'organico del personale e realizzato durante i mesi estivi interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e riqualificazione generale degli spazi interni, esterni e zone limitrofe di diverse strutture educative di pertinenza comunale e stiamo attivando progetti che arricchiranno la vita dei servizi con laboratori didattici per bambini tra cui quelli di inglese e di psicomotricità".

Nelle foto alcuni momenti delle visite effettuate mercoledì 7 settembre 2022 dall'assessore comunale Dorota Kusiak ad alcune strutture del territorio comunale dedicate all'infanzia.

Immagini scaricabili: