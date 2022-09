Global Care Day RINVIATA AL 18 SETTEMBRE - LyondellBasell e Difesa Ambientale Estense insieme per ripulire alcune aree della città Sabato 17 settembre in mattinata

RINVIATA AL 18 SETTEMBRE dagli organizzatori (causa previsioni meteo)

Ferrara 13/09/2022. Sabato 17 settembre in mattinata, alcuni dipendenti/volontari del sito di Ferrara di LyondellBasell celebreranno il Global Care Day con volontari dell'Associazione Difesa Ambientale Estense pulendo alcune aree della zona Barco/Pontelagoscuro; Centro Commerciale Diamante e area limitrofa il petrolchimico. Appuntamento sabato 17 settembre al Parco della Libertà alle 11.30. L'Assessore all'Ambiente, Alessandro Balboni, presenzierà alla chiusura dell'evento.

Il GLOBAL CARE DAY, Giornata di volontariato e solidarietà, è organizzato da oltre vent'anni in tutti i siti del mondo di LyondellBasell. Molti dei progetti di quest'anno si concentrano sulla sostenibilità, contribuendo a riaffermare l'impegno di LyondellBasell a far progredire il nostro pianeta: Advancing Our Planet.

La prima edizione del Global Care Day risale al 2000 per incoraggiare il volontariato mondiale nelle comunità in cui LyondellBasell opera. Dal 2018, i dipendenti LyondellBasell di tutto il mondo hanno dedicato più di 63.000 ore a favore delle loro comunità sono nelle giornate di volontariato, Global Care Day.

GLOBAL CARE DAY - SABATO 17 SETTEMBRE ORE 11.30 Parco della Libertà - Via Stefano Gatti Casazza In caso di condizioni meteo avverse l'evento sarà posticipato a nuova data.

