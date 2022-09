Il passaggio del Gran Premio Nuvolari, domenica 18 settembre 2022 grazie all'impegno del club Officina Ferrarese

Si scaldano i motori della 32esima edizione del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche più tecnica d'Italia, che dal 16 al 18 settembre riunirà il gotha dei gentlemen drivers insieme a vetture dal fascino intramontabile per onorare il mito del grande pilota, sportivo leggendario, che più di ogni altro ha segnato la storia dell'automobilismo del XX secolo. Un appuntamento che, anche per la città di Ferrara, è diventato pressoché irrinunciabile, anche e soprattutto per il contributo f0rnito dal club Officina Ferrarese del Motorismo Storico. L'evento registra un numero di presenze record: sono infatti 312 gli equipaggi proventi dai cinque continenti e selezionati da un'apposita commissione che prenderanno parte alla competizione, a testimonianza del forte entusiasmo che circonda quella che è considerata una delle gare più belle al mondo. Appuntamento dunque domenica prossima (18 settembre), nell'anello di piazza Ariostea che, come ogni anno, ospiterà il controllo orario degli oltre trecento equipaggi. «Anche quest'anno - spiega il presidente del club Officina Ferrarese, Riccardo Zavatti - abbiamo l'onore di ospitare nella nostra città un evento davvero molto prestigioso e che attira, nella splendida cornice di piazza Ariostea, un numero sempre più importante di appassionati e turisti». Su questo ultimo aspetto, Zavatti rimarca l'importanza di «avere in città eventi di questo tipo che rappresentano una preziosa vetrina per il nostro territorio, oltre che un'immersione nella storia del motorismo mondiale». «Dopo il passaggio in piazza Ariostea - chiude il presidente di Officina Ferrarese - gli equipaggi faranno una prova in via Orlando Furioso». Sarà poi la volta del rientro in terra mantovana, attraverso i controlli a timbro di Bondeno Poggio Rusco e Revere.

(Ufficio Stampa Officina Ferrarese)

