RINASCE L' EDIFICIO CHE OSPITÃ’ LE ANTICHE POSTE DEI CAVALLI IN EPOCA ESTENSE E GLI APPARTAMENTI DEGLI ARTISTI DEL TEATRO FERRARA RINASCE. CASA BORSARI: TERMINATI I LAVORI CON PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO

Ferrara, 16 set - In epoca estense il luogo ospitava le antiche poste dei cavalli e le munizioni dei carri, poi - dopo la costruzione dell'adiacente Teatro Comunale di Ferrara - l'edificio accolse il prolungamento della scena e, poi, i camerini degli artisti.

Rinasce Casa Borsari di corso della Giovecca, sono infatti in via di ultimazione in queste ore i lavori di rifinitura realizzati - come il resto dell'intervento - dall''impresa Pasquali, sulla base di uno specifico accordo tra pubblico e privato, che ne condividono la proprietà. Proprietà che è infatti mista: in parte - per i civici 40/B, 40/C, 40/D - è dei privati e in parte - per quanto riguarda i civici 40/A, 40, 38, 36 e 34 - è del Comune.

L'intesa messa in campo per realizzare i lavori consente agli abitanti di avvalersi dei benefici fiscali previsti dalla normativa per il recupero delle facciate storiche nei centri cittadini, mentre il Comune, con un investimento di 30mila euro, ottiene la completa riqualificazione di un edificio che - come spiega l'assessore Andrea Maggi - "è parte integrante di un insieme storico-artistico e culturale della città". "È questo - aggiunge l'assessore - un nuovo tassello per il rilancio anche di corso Giovecca, che oggi vede infatti Casa Borsari restituita all'antico splendore e, in fondo, la prospettiva riportata alla sua piena bellezza. Il lavoro per la restituzione del decoro e la valorizzazione storico-artistica della città continua".

Diversi i professionisti del Comune ed esterni che hanno compartecipato al progetto: il responsabile dei lavori è stato l'ingegnere comunale Paolo Rebecchi, la progettista l'architetto Rossella Bizzi mentre l'architetto Barbara Guerzoni è stata il coordinatore per la sicurezza.

I lavori sono iniziati a metà aprile, e - come da previsione - sono terminati entro l'estate. Attualmente gli addetti stanno effettuando alcuni lavori di rifinitura sulla porzione privata. Una prima tranche di intervento, che riguardava la parte sovrastante, era stata completata a metà giugno.

Negli ultimi mesi il personale specializzato in questo genere di restauri ha operato innanzitutto sulla porzione sottostante, che ospita otto ingressi vetrine ad arco ribassato con negozi al piano terra.

Informazione a cura di Ferrara Rinasce

Immagini scaricabili: