Una nuova sede per un gruppo di donne imprenditrici della moda che hanno scelto Ferrara

Inaugurazione della nuova sede dell'Atelier di moda Moonuelle

Venerdì 30 settembre 2022 alle 19 in via Darsena 69a (Ferrara), avrà luogo l'inaugurazione della nuova sede dell'Atelier Moonuelle.

All'incontro inaugurale, oltre al gruppo di giovani imprenditrici che hanno creato a Ferrara questa nuova realtà nel settore della moda, interverrà l'assessore comunale al Bilancio, Commercio e Turismo Matteo Fornasini.

L'inaugurazione, che prevede anche una sfilata di capi prodotti dall'Atelier Moonuelle, sarà preceduta alle 17 da una breve visita della sede riservata a giornalisti, operatori video e fotografi.

Per info: Atelier Moonuelle srl, via Darsena, 69a, 44122 Ferrara FE

Cell.: 348 555 7071

Moonuelle srl >> https://www.nourandthemerchant.com/

LA SCHEDA - Moonuelle Srl è una giovane realtà tutta al femminile, nata a Ferrara a marzo del 2022. Si divide in due principali attività: il marchio "Nour & the Merchant" è un brand di abbigliamento femminile di vendita online. "Moonuelle bridal" invece si occupa della creazione di abiti da cerimonia e da sposa su misura. Entrambi i marchi sono sostenibili, sartoriali, artigianali e "Made in Italy". Il nuovo atelier, la cui estetica e arredamento ricordano una foresta incantata, è un angolo magico subito fuori dalle mura storiche della città di Ferrara. Sono previste visite su prenotazione.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili: