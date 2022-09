Plastic Free e Fiab insieme domenica 18 settembre 2022 per una passeggiata ecologica lungo le Mura Estensi

PLASTIC FREE E FIAB INSIEME PER UNA PASSEGGIATA ECOLOGICA E CLEAN-UP SOPRA E SOTTO LE MURA DELLA NOSTRA CITTA'

DOMENICA 18 SETTEMBRE ORE 9,30

In occasione della SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE, l'Associazione Plastic Free Ferrara ha risposto all'invito degli amici del Gruppo FIAB-federazione italiana ambiente bicicletta della nostra città e organizzato un'azione concreta di pulizia in stile Plastic Free con il patrocinio del Comune di Ferrara

Pedalare nel verde è salutare e sostenibile, ma è anche un piacere e lo è ancora di più se l'ambiente e i luoghi attraversati sono puliti. Purtroppo troppo spesso le aree comuni sono non sono rispettate come un bene e vengono considerate da alcuni cittadini come un portacenere o una pattumiera, e anche le nostre bellissime Mura inserite nel Patrimonio Mondiale UNESCO non sono esenti da questi comportamenti.

Le azioni di raccolta hanno il duplice scopo: di rimuovere rifiuti dall'ambiente che più piccoli sono, più diventano pericolosi per l'ecosistema, ma anche quello di sensibilizzare verso il grave problema dell'inquinamento da plastica e dell'abbandono dei rifiuti nell'ambiente.

Ci troveremo tutti insieme domenica mattina 18 settembre per un'azione di "clean up" pulizia, lungo le mura e sottomura cittadino a partire da Porta Paola Ritrovo alle 9,30 .

L'evento è adatto a tutti, bambini compresi e sarà una bella esperienza di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente. Si potrà partecipare sia a piedi che in bicicletta, coprendo cosi un maggior percorso.

Basta portare un paio di guanti ed iscriversi gratuitamente al link

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/2147/18-set-ferrara

La Onlus Plastic Free è un'associazione che ogni giorno in Italia porta decine di persone sulle nostre spiagge, città, strade, piazze, montagne, parchi ad incontrarsi ed impegnarsi per un duplice obiettivo comune: restituire dignità, salubrità e bellezza ai luoghi e sensibilizzare i cittadini al civismo e interrompere la brutta abitudine dell'abbandono di un rifiuto, dal mozzicone di sigaretta, alla cartina di caramella, così come la bottiglietta di plastica, fino agli abbandoni di spazzatura domestica e materiali vari.

