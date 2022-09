Il Sindaco visita Faster: acquisizione di 10mila metri quadrati a Ferrara nord

IL SINDACO VISITA FASTER: ACQUISIZIONE DI 10MILA METRI QUADRATI A FERRARA NORD. IL PRESIDENTE: "INVESTIAMO CON OTTIMISMO E CONSAPEVOLEZZA. È CAMBIATO IL SOGNO IRREALISTICO DELLA GLOBALIZZAZIONE"

Ferrara, 20 set - Da 30 a 80 dipendenti in meno di quattro anni, assunzioni ancora attive, uno stabilimento - in zona Ferrara Nord - su 10.400 metri quadrati, e quasi altrettanti già acquisiti nella prospettiva di un ampliamento e dello sviluppo delle attività.

Sono i numeri della Faster, azienda che il sindaco Alan Fabbri, insieme al presidente di Sipro Stefano Di Brindisi ha visitato oggi, incontrando vertici e dipendenti. L'azienda di via Melvin Jones - che ha acquisito la nuova area di espansione proprio da Sipro, nella prospettiva di un ampliamento - è uno dei principali produttori europei di apparecchiature da laboratorio - nello specifico di speciali cabine per la sicurezza biologica, la protezione dei prodotti e per la preparazione di farmaci - esporta per il 70 per cento in Europa, e per la rimanente parte soprattutto in Thailandia, Indonesia e Australia. È inoltre in corso - tramite le agenzie - la ricerca di ulteriore personale da impiegare nello stabilimento di Ferrara, in particolare di carpentieri, piegatori e ingegneri meccanici, percorsi specifici di formazione interna sono attivi e in corso. Attualmente l'età media dei dipendenti è di 45 anni.

Faster fa parte di Dasit Group che ha recentemente acquisito anche il ramo dei 'reattivi chimici' della celebre Carlo Erba, anche con due stabilimenti in Francia. Fondatore e presidente è Angelo Fracassi, oltre quarant'anni di storia aziendale. A esprimere il proprio ringraziamento per l'investimento realizzato è stato il sindaco Fabbri: "Crediamo in chi produce, crediamo nel manifatturiero, che è lavoro e che è sviluppo", ha sottolineato, "Faster, il suo presidente e tutti i dipendenti sono un segnale di positiva speranza per il futuro, speranza che aiuta ad affrontare le difficoltà globali che stanno investendo l'economia. A Ferrara ci sono realtà imprenditoriali di straordinario valore, che è nostro dovere valorizzare e far conoscere". "L'acquisto di nuovo terreno è un segnale di speranza, uno sguardo al futuro - ha detto il presidente, parlando anche ai dipendenti -. Dobbiamo essere sempre ottimisti pur nella consapevolezza dei problemi che ci sono a livello internazionale. Siamo di fronte a un'epoca che cambia e a cambiare è innanzitutto il sogno irrealistico di una certa globalizzazione". A proposito di congiuntura internazionale Angelo Fracassi, con il managing director di Dasit Group Lorenzo Fracassi, ha spiegato che "siamo riusciti a mitigare gli effetti dell'esplosione dei costi dell'energia grazie a investimenti nel fotovoltaico, realizzati negli anni. Così oggi in alcuni periodi dell'anno riusciamo ad essere totalmente autonomi sotto il profilo della produzione energetica". Quanto alla sua esperienza ha rivelato? "Che cosa penso ogni giorno, quando entro in azienda? Che c'è sempre qualcosa da imparare".

(Comunicazione Sindaco)

Immagini scaricabili: