La ferrarese Maria Elena Fabbrini premiata dalla rivista Forbes domani a Milano. Incontro col sindaco Fabbri: grande risorsa per la città

Ferrara, 22 set - Maria Elena Fabbrini sarà a Milano, domani, insieme alle "donne di successo tra filantrope, ricercatrici, creative e manager alla guida di realtà internazionali".

Forbes Italia ha infatti recentemente selezionato le 100 figure professionali femminili che nel 2022, con il loro impegno e capacità di leadership, hanno aggiunto valore a settori quali arte, lifestyle, finanza, scienza e sport contribuendo alla crescita del Paese.

Lei è Maria Elena Fabbrini, a luglio citata dalla celebre rivista statunitense tra le eccellenze italiane. Ferrarese, 32 anni, ha studiato e lavorato tra Stati Uniti, Australia, Svizzera, Emirati Arabi, Spagna e Londra, con ruoli manageriali per nomi come Cipriani, Mandarin Oriental, Four Seasons, Rocco Forte.

"Proprio all'estero ho maturato pienamente la coscienza di quanta voglia di Italia ci sia, e di quanto si possa fare per farne conoscere la storia, l'infinita varietà e bellezza dei luoghi, del cibo, delle tradizioni", ha detto ieri incontrando il sindaco Alan Fabbri che si è personalmente complimentato con lei.

Nel 2020 Maria Elena Fabbrini ha così deciso di tornare in Italia con lo scopo di valorizzare il nostro Paese, in un momento in cui c'era maggiore bisogno di promuoverlo.

Ha fondato una realtà che oggi conta migliaia di contatti. L'ha chiamata Nest, che in inglese significa ‘nido', perché l'obiettivo è - spiega - che "ciascuni trovi il suo nido di qualità in Italia" e oggi organizza eventi di lusso e di massima esclusività per grandi nomi e committenti.

Una promozione a 360 gradi che offre diversi servizi, tra food, ospitalità, arte e e-commerce. Ecco alcuni brand con cui attualmente lavora, in tutto lo Stivale: Lunelli di Ferrari Trento, Belmond, Planeta, il San Pietro di Positano e, per l'arte, Apalazzo a Brescia, Galleria Michela Rizzo e molti altri. Attività, questa, che ha - da due anni circa - base a Ferrara e, da qui, in tutta Italia e oltre.

"Proprio i tempi della pandemia - racconta - mi hanno fatto riscoprire la bellezza di tornare nel mio Paese e nella mia città, di riabbracciare le persone e le cose a me care, cambiando prospettiva, non più dal mondo a Ferrara, ma da Ferrara al mondo".

La sua pagina conta migliaia di followers ed è seguita anche da Chiara Ferragni. "Maria Elena è una ventata di sano ottimismo e di speranza, in tempi non certo facili, a livello globale - ha detto il sindaco Fabbri - . Ferrara ha potenzialità inesauribili e grandi risorse umane. Per questo con Maria Elena stiamo studiando il modo di mettere a servizio della città le sue competenze, la sua esperienza e i suoi contatti".

(Ferrara Rinasce)

Immagini scaricabili: