IL SALUTO DEL SINDACO AI 19 NEOASSUNTI: "NUOVE FORZE GIOVANI PER LA SICUREZZA". VICE: "CASERMA ENTRO L'ANNO E NEL 2023 L'INAUGURAZIONE'

Ferrara, 18 ott - "Le nuove assunzioni nella polizia locale corrispondono a una strategia di forte investimento sulla sicurezza, per potenziare i servizi ai cittadini, dare piena identità e protagonismo al corpo, contando su nuove e giovani forze. Ai nuovi arrivati va quindi il mio benvenuto e gli auguri di buon lavoro".

Così il sindaco Alan Fabbri, con il vice Nicola Lodi, incontrando oggi in sala Arazzi, a Palazzo Municipale, i 19 nuovi agenti (categoria C) della Polizia Locale Terre Estensi di Ferrara.

I neo assunti, già operativi dai primi di luglio dopo un corso interno, hanno un'età media di 31 anni, con il più giovane che ne ha 22, e vengono da Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. 16 sono stati selezionati con concorso regionale, nel 2021, e 3 da una graduatoria vigente del Comune di Bondeno.

Nel 2022 - tra febbraio e marzo - sono entrati in servizio anche sei ufficiali (categoria D). Con i nuovi inserimenti, nel complesso, l'organico completo è di 170, comprensivo di 7 figure amministrative e 4 ausiliari alla sosta. Per la categoria C l'ultimo concorso era stato nel 2010.

Il vicesindaco Nicola Lodi ha annunciato: "Stiamo investendo importanti risorse nella sicurezza. Guardiamo a ulteriori nuove integrazioni, oltre a quelle già effettuate. A tal fine è già stata inoltrata la richiesta per nuovi ispettori e agenti. Inoltre, abbiamo potenziato le dotazioni nella lotta al crimine. Il corpo dispone anche di nuove divise.Stiamo inoltre lavorando al completamento della nuova caserma. Il termine lavori è previsto a dicembre, seguiranno i collaudi, per l'inaugurazione a inizio 2023".

(Comunicazione Sindaco)

