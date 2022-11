FERRARA RINASCE - Sgarbi a Palazzo Bonacossi: Stiamo lavorando all'autonomia museale di Ferrara. Nel 2023 mostra sul Rinascimento

Ferrara, 18 novembre 2022 - "Stiamo lavorando alla partita dell'autonomia museale di Ferrara". Lo ha detto questa mattina il sottosegretario Vittorio Sgarbi, presidente della Fondazione Ferrara Arte, parlando a palazzo Bonacossi nell'ambito della settimana dedicata agli Alti Studi Rinascimentali.

"È stata apprezzabile ma sbagliata, storicamente e culturalmente, la scelta di creare un museo estense mettendo insieme Modena e Ferrara, a guida Modena - ha spiegato -. Esiste infatti una scuola ferrarese, mentre della scuola modenese poco si parla perché ha un debole rilievo nella storia dell'arte e anche nell'evoluzione della bibliografia".

"Non è una questione di campanilismi, quindi", ha sottolineato Sgarbi, precisando che la scelta è orientata da ragioni storiche.

"Ho quindi immaginato un polo ferrarese che tenga insieme la Pinacoteca, Casa Romei, Casa Minerbi, il Museo di Spina e probabilmente anche Pomposa".

La partita dell'autonomia è quindi volta a recuperare la "centralità di Ferrara", riconosciuta anche dall'Unesco come città del Rinascimento.

"Il 18 febbraio 2023 partirà quindi la nostra proposta importante per il mondo con una mostra a palazzo dei Diamanti che non ha eguali tra quelle fatte dai tempi di Franco Farina e in tempi più recenti: una mostra in quattro tempi sul Rinascimento a Ferrara, perfino più potente di quella del 1933, da cui parte (e allestita in occasione del quarto centenario della morte di Ariosto), con opere - tra gli altri - dalla National Gallery di Washington, dal Philadelphia Museum of Art, dal Louvre, dalla National Gallery di Londra, dai Musei Vaticani, dagli Uffizi, dal Thyssen-Bornemisza National Museum di Madrid, dalla Gemäldegalerie di Berlino.

(Ferrara Rinasce)

