'Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne': a casa Romei il convegno 'Prevenire per non morire', giovedì 24 novembre 2022

Giovedì 24 novembre 2022 ore 16,00 - Casa Romei, Sala delle Sibille

Il Soroptimist Club Ferrara ha la consuetudine, nelle occasioni importanti, di riunirsi a Casa Romei, nella bellissima e accogliente Sala delle Sibille che è sempre di ispirazione per nuovi progetti. In questa sala il Club ha celebrato il 18 novembre il Sessantennale della sua fondazione alla presenza di Giovanna Guercio, Presidente dell'Unione Italiana del Soroptimist International.

E giovedì 24 novembre ci ritroveremo nello stesso luogo per offrire il nostro contributo alla "Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne" focalizzando il dibattito sul tema della prevenzione.

Poiché il primo passo per affrontare un problema è conoscerlo, abbiamo invitato a parlarci di quello che succede intorno a noi i Carabinieri e la Questura, con cui abbiamo già collaborato in passato per il progetto di sensibilizzazione "Orange the World" che prevede l'illuminazione in arancione di punti significativi della città nella giornata del 25 novembre.

Dopo la presentazione di Marilena Martinucci, Presidente del Soroptimist Club Ferrara, e il saluto di Dorota Kusiak, Assessore Pari Opportunità del Comune di Ferrara, interverranno:

Annalisa Felletti, Consigliera Provinciale di Parità, su "La parità di genere nella provincia di Ferrara"

Il Maggiore Diego A. Tanzi, Com. Nucleo Investigativo Carabinieri Ferrara e Sergio Russo, Dirigente Sezione Anticrimine Questura di Ferrara, parleranno di "Le aule di ascolto e di informazione presso le Forze dell'Ordine".

L'incontro è aperto a tutti, la cittadinanza è invitata a partecipare.

Per ulteriori informazioni: Camilla Segre. Cell. 348 2224506 email camsegre@tin.it

