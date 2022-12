FERRARA RINASCE - NATALE A FERRARA, DOMANI LA PRIMA ACCENSIONE DELLE LUMINARIE: 100 CHILOMETRI DI LUCI A BASSO IMPATTO ENERGETICO

Ferrara, 2 dic - Sarà domani, sabato 3 dicembre, alle 17 la prima accensione delle luminarie natalizie a Ferrara, oltre 100 chilometri di strisce luminose a tecnologia Led a basso consumo energetico.

Diverse le novità, tra cui: la stella di luce in 3 dimensioni (di 18 metri di lunghezza per sei di altezza) posta nell'anello di piazza Ariostea, la cascata di luci in corso Martiri della Libertà, una cornice luminosa per il Savonarola, un nuovo addobbo a terra in piazza Municipale.

Confermata l'illuminazione di corso Cavour.

Nuove vie - in aggiunta a quelle dell'anno scorso - saranno interessate dall'illuminazione artistica e dai decori luminosi.

Grazie all'utilizzo di tecnologie a basso consumo (LED), il dispendio energetico è assimilabile al normale utilizzo di corrente di quattro appartamenti, che sarà a carico della stessa impresa installatrice, la Sartini Grandi Impianti srl.

Intanto, in queste ore, in piazza della Cattedrale e in altri punti della città e delle frazioni, arriveranno gli alberi di Natale.

Quello in Piazza Duomo sarà alto circa 14 metri: si tratta di una pianta destinata ad essere rimossa perché in situazione critica e pericolante su un edificio.

Altre piante saranno collocate: all'Acquedotto Monumentale e nella zona di piazza Travaglio (donate dal Comune trentino di Mezzana).

Per tutte la prima accensione è prevista giovedì 8 dicembre, sempre alle 17.

Novità 2022: l'Amministrazione di Ferrara, in collaborazione con Confartigianato e i commercianti dell'area, posizioneranno un albero anche alle Corti di Medoro.

Un altro è previsto a Porotto. Questi ultimi sono realizzati in compartecipazione con Roverati Giardini (dai cui vivai giungono questi abeti).

Ferrara Rinasce

Immagini scaricabili: