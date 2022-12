FERRARA RINASCE - Nasce il Pampaiato, mix tra Pampepato ferrarese e il panettone. Il sindaco incontra il pasticcere

IL PAMPAIATO, IL MIX MADE IN FERRARA TRA PANETTONE E PAMPEPATO, "RICHIESTE ANCHE DALL'ESTERO". PARTNERSHIP TRA L'AZIENDA FERRARESE E VASSALLI. SINDACO INCONTRA IL PASTICCIERE: "CONNUBIO DI SUCCESSO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE"

Ferrara, 7 dicembre 2022 - Si chiama Pampaiato ed è la prima unione tra il celebre Pampepato ferrarese e il panettone. A coniare il nuovo prodotto è il pastry chef, ferrarese di adozione e veneto di origini, Nicola Paiato, della pasticceria Le Follie di via Bologna 494. In una fortunata coincidenza il cognome contiene in sé gli elementi della unione tra prodotti tradizionali.

"La richiesta è altissima, anche dall' estero, ed è quasi di venti volte superiore all'attuale produzione. Da qui nasce la nostra collaborazione e partnership con Vassalli bakering", ha detto oggi il pasticciere incontrando il sindaco Alan Fabbri nel suo ufficio a palazzo Municipale. Nell'occasione al primo cittadino è stata presentata anche la nuova campagna pubblicitaria del neonato dolce, dove Paiato compare nelle vesti di un angelo dalle ali nere in compagnia della figlia Chiara, con il claim: "Pampaiato, peccato perdonato".

Nella prima campagna promozionale - disponibile anche sul sito (https://pampaiato.it/) - un modello dal duplice volto è, al contempo, angelo e demone nell'osservare la tentazione ‘peccaminosa' del nuovo dolce con cuore estense. L'intero progetto comunicativo è a cura di un'altra azienda ferrarese, Innova Agency, realtà imprenditoriale dei titolari Willy Vecchiattini e Gianluca Antonelli, attivi soprattutto nel settore food con una 'scuderia' di tanti big e volti noti dell'alta cucina e, in generale, dello spettacolo e della tv.

"Una bellissima idea - ha detto il sindaco - premiata da una forte domanda e da una partnership con altre importanti realtà ferraresi come Innova Agency e come Vassalli, di cui abbiamo recentemente presentato (al Ferrara Food Festival) i nuovi prodotti a base di grano monococco, il più antico. Tradizione e innovazione abitano a Ferrara, sapientemente valorizzate dalle idee di grandi professionisti e da un grande gioco di squadra".

"Abbiamo reso morbido il Pampepato. Il nostro prodotto - precisa Paiato - è prodotto in gran parte con i prodotti del territorio e conserva gli ingredienti genuini dell' antica tradizione del Pampepato ferrarese, con glassa di cioccolato e mandorle. E, con il Natale alle porte, per il nostro Pampaiato abbiamo creato ceste ad hoc, per portare il nome di Ferrara anche oltreconfine".

(Ferrara Rinasce)

Immagini scaricabili: