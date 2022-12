FERRARA RINASCE - CITTADELLA DELLO SPORT, DOPO SPOGLIATOI E ILLUMINAZIONE SI PROCEDE: VERSO AFFIDAMENTO LAVORI LOCALI A SERVIZIO DEL PATTINODROMO. COMPLETAMENTO ENTRO 2023

Ferrara, 20 dic - Proseguono i lavori alla Cittadella dello sport, ripartiti a novembre.

Dopo l'approvazione del progetto e l'affidamento dei lavori (alla ditta Contatto Srl, di Bologna) degli spogliatoi del campo scuola (i lavori sono già partiti) e degli impianti di illuminazione del velodromo (la procedura è in corso) un nuovo lotto (dei sette complessivi) si appresta a percorrere il proprio iter verso l'avvio del cantiere. Si tratta degli spogliatoi del pattinodromo.

L'importo dei lavori è di 192.990 euro più IVA.

Nelle prime due settimane di gennaio saranno individuate le imprese che si occuperanno sia dell'impianto luci sia dei locali a servizio della pista di pattinaggio.

Seguiranno gli altri progetti, che riguardano le coperture dei campi da tennis e calcetto e l'impianto di paddle. Il cronoprogramma, per tutti i sette lotti, e che quindi condurrà al completamento dei lavori della nuova Cittadella dello sport, prevede il termine degli interventi e la consegna dell'opera indicativamente per la fine del 2023.

"Un nuovo passo si compie per dare continuità ai lavori dopo le difficoltà riscontrate nella fase iniziale", dice l'assessore Andrea Maggi. "Difficoltà pienamente superate grazie all'individuazione delle migliori soluzioni tecniche che hanno consentito di dare corso all'intervento, che oggi procede e che ha già visto l'insediamento del nuovo cantiere".

Con l'avvio della procedura per l'affidamento del nuovo lotto funzionale, la Cittadella dello sport percorre così un nuovo step dopo il temporaneo stand by in fase iniziale, a seguito della risoluzione del contratto - per "gravi inadempimenti" - con l'impresa Costruttori Qualificati Srl di Gravina di Puglia (BA), già vincitrice dell'appalto a febbraio 2021.

Risoluzione a seguito della quale il Comune ha imposto alla ditta di sgomberare le aree e di smaltire i rifiuti e ha messo in sicurezza il cantiere, quindi ha avviato una procedura di interpello per le altre imprese nella graduatoria del precedente appalto (la lettera è stata inviata a 189 realtà aziendali). Alla luce della situazione di crisi globale, la procedura ha dato esito negativo, così l'Amministrazione ha deciso di riaffidare i lavori suddividendo il progetto in lotti funzionali.

