FERRARA RINASCE - NUOVE FERMATE ACCESSIBILI A FRANCOLINO, LAVORI AL VIA DOMANI: PIATTAFORMA RIALZATA E SEGNALETICA TATTILE. IMMINENTE ATTIVAZIONE DI VIA DELLO STORIONE

Ferrara, 23 gen - È slittato a domani, martedì 24 gennaio, a causa delle condizioni metereologiche, l'intervento di adeguamento delle tre fermate di via Calzolai, in corrispondenza dei civici 333 (su entrambi i lati) e 455, in direzione Francolino, mentre è imminente l'attivazione della nuova fermata, richiesta dai residenti, di via dello Storione.

I lavori - che saranno realizzati dalla Geocostruzioni s.r.l. Tresignana (FE) - consentiranno il miglioramento dell'accessibilità.

"Il progetto è stato elaborato d'intesa con alcune associazioni a tutela delle persone con disabilità e fa seguito alle richieste dei cittadini. Sta così per arrivare a compimento un percorso di ascolto e di risposte alle esigenze manifestate e condivise", spiega il vicesindaco Nicola Lodi e, nel dettaglio, prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione in cemento 'spazzolato', con segnaletica tattile per ciechi e ipovedenti e rialzata, per ridurre l'altezza tra il piano della strada e la piattaforma di accesso agli autobus.

Pavimentazione che sostituirà così quella attuale, in conglomerato bituminoso e ‘a raso'.

I lavori dureranno circa 2 settimane (salvo imprevisti meteo) senza interruzione della viabilità, realizzando un senso unico alternato. Intanto continua il percorso per l'avvio della nuova fermata di Francolino lungo la linea 7, la nona, nel complesso, nel territorio della frazione.

Si tratta del ‘bus stop' di via dello Storione, al centro delle richieste formulate dai cittadini, che ha visto un periodo di sperimentazione semestrale, nel 2022, nel corso del quale i tecnici comunali, d'intesa con TPER, hanno registrato gli ingressi e le ‘discese' e verificato l'adeguatezza di un nuovo punto di accesso agli autobus. Al termine dell'intervento, sempre d'intesa con Tper, sarà attivata la fermata.

