FERRARA RINASCE - SPORT FERRARA, IL PUNTO SU IMPIANTI E LAVORI: QUASI 500MILA EURO STANZIATI IN DUE ANNI

ENTRO L'ESTATE IL CANTIERE PER LE NUOVE COPERTURE IN TRE PALESTRE SCOLASTICHE, NUOVO PALAZZETTO IN VIA FORO BOARIO: "INVESTIMENTO IMPONENTE". CITTADELLA DELLO SPORT, "EFFICACE LA SCELTA DI PROCEDERE PER LOTTI". VIA CANONICI, PROGETTAZIONE IN CORSO

Ferrara, 25 gen _ Manutenzioni straordinarie per 465mila euro in due anni, il prossimo rifacimento delle coperture delle palestre Cosmè Tura, De Pisis, Bonati e Pascoli, lavori alla Cittadella dello sport ripresi con l'obiettivo della conclusione nel 2023, un bando in corso per il nuovo impianto sportivo polifunzionale di via Foro Boario e progettazione in essere per la nuova palestra di via Canonici.

Il giorno successivo alla presentazione dell'iniziativa "Sport Plan di Ferrara" che porterà alla redazione di un piano strategico per lo sport, l'assessore Andrea Maggi traccia, in sintesi, il quadro degli interventi realizzati su strutture e dotazioni, quelli in essere e i progetti futuri dedicati al mondo dello sport cittadino.

Nel 2021 - spiega - con un investimento di 110mila euro abbiamo realizzato i nuovi impianti elettrici della palestra Pastro, quindi il pozzo artesiano del campo sportivo di Francolino (18mila euro), le nuove recinzioni di quello di Cona (27mila euro), alcuni interventi richiesti dal Cus canottaggio (20mila euro). Dal 2022 le manutenzioni straordinarie hanno interessato e stanno interessando - in un ‘contenitore' integrato di lavori da 215mila euro - con interventi e procedure in alcuni casi in fase di attuazione: il campo sportivo Frutteti (il rifacimento della copertura degli spogliatoi è già stato approvato e sono in corso le procedure per l'affidamento, si procede inoltre verso il via libera al nuovo impianto di illuminazione del terreno di gioco), l'impianto polivalente di via Brondi (anche in questo caso la riqualificazione è approvata e si procede con l'iter per l'affidamento), la bocciofila di via Pastro (per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, il progetto è in approvazione), il centro sportivo Buontemponi di Barco (per la prossima sostituzione dell'illuminazione del campo sportivo con corpi illuminanti a LED).

L'anno scorso è stato inoltre acquisito - con uno stanziamento di 20mila euro - il campo da calcio di Ravalle, "che ci consentirà di attuare progettualità integrate per il rilancio della Polisportiva, della sua storia di oltre 50 anni e di valorizzare l'opera dei volontari e della frazione".

Nel 2023 - sottolinea inoltre Maggi - diverse novità sono in arrivo e altre in partenza. È il caso della Cittadella dello sport: in questo cosa - dopo la risoluzione del contratto per ‘gravi inadempimenti' con la Costruttori Qualificati Srl di Gravina di Puglia (BA) e dopo la procedura di interpello per il coinvolgimento di altre imprese nella precedente graduatoria dell'appalto - si è deciso di procedere per lotti funzionali, nel complesso sette. "Una scelta - evidenzia l'assessore - che si sta rivelando efficace, visto che da novembre a oggi cinque dei sette lotti sono già stati affidati o in corso di affidamento, mentre si stanno completando i progetti dei rimanenti due e, nel frattempo, i lavori sono ripresi.

Partirà inoltre entro l'estate il cantiere (è in corso il riaffidamento dei lavori) per la realizzazione delle nuove coperture delle palestre delle scuole Cosmè Tura, De Pisis, Bonati e Pascoli.

Altri aggiornamenti riguardano la palestra di via Canonici, per la quale è in corso la progettazione definitiva e si procederà poi a un appalto integrato entro l'estate. Procede inoltre l'iter per la realizzazione del nuovo impianto sportivo polifunzionale di via Foro Boario: un investimento da circa 8milioni di euro per il quale è già stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse ed è in corso la conferenza dei servizi: "Della quota complessiva il Comune investe 4,15 milioni di euro, oltre il finanziamento PNRR di 3,5 milioni di euro. Si tratta del più imponente investimento per il settore sportivo degli ultimi decenni", considerando che "l'ultimo impianto costruito su area comunale in concessione (di durata trentennale) è stato il Palagym nel 2004".

Ferrara Rinasce

Immagini scaricabili: