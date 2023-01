FERRARA, DAL 16 AL 19 FEBBRAIO ART & CIOCC, GIUNTA DELIBERA LA COLLABORAZIONE

FERRARA, DAL 16 AL 19 FEBBRAIO ART & CIOCC, GIUNTA DELIBERA LA COLLABORAZIONE

ASSESSORE FORNASINI: "TRA PALAZZO DEI DIAMANTI E IL LISTONE: FORTE SPINTA A EVENTI PER IL RILANCIO STAGIONALE". MUSACCI (FIPE): "PER L'OCCASIONE PROPORREMO MENÙ DI SAN VALENTINO"

Ferrara, 31 gen - Il tour dei cioccolatieri approda a Ferrara dal 16 al 19 febbraio. La giunta ha approvato oggi l'adesione alla manifestazione "Art & Ciocc" - richiesta e organizzata dall'azienda Marc.Co & Co Srl, con la collaborazione di Confcommercio, che si svolgerà in città in piazza Trento Trieste nella parte compresa tra palazzo San Crispino e via San Romano. L'area sarà allestita a partire dal 15 febbraio e disallestita entro il 20 febbraio. "Torna un evento ormai tradizionale che, di anno in anno, conferma e accresce il successo e la presenza di pubblico. Quest'anno assume una valenza aggiuntiva dal momento che potrà essere un ulteriore richiamo per il pubblico in città nel primo fine settimana di riapertura di palazzo dei Diamanti, con la grande mostra 'Rinascimento'. Un modo per allargare e potenziare l'offerta, massimizzando le potenzialità attrattive della città e degli eventi previsti. Quello del 16 - 19 febbraio sarà quindi un lungo fine settimana di forte impulso turistico, che segnerà l'avvio di una strategia di promozione continua anche nei mesi successivi", dice l'assessore Matteo Fornasini. Art & Ciocc è un evento itinerante, giunto alla nona edizione, che si ripropone di "promuovere il cioccolato italiano", nella forma artigianale, attraverso l'espressione artistica dei maestri cioccolatieri e pasticcieri provenienti da diverse città italiane, ciascuno con le proprie specialità e proposte legate alle regioni d'origine. Sono previste anche degustazioni". "In occasione della nona edizione di Art & Ciocc lanceremo un' iniziativa dedicata a valorizzare le esperienze e le professionalità della nostra ristorazione: l'iniziativa sarà legata alla proposta dei menù di San Valentino nelle nostre attività della ristorazione. Sarà un modo per dare spazio e adeguata visibilità alle capacità della ristorazione estense, incrementando il valore complessivo dell'offerta della città in chiave enogastronomica, promuovendo nel contempo la nostra tradizione", così Matteo Musacci, presidente provinciale di Fipe Confcommercio.

Con l'approvazione di oggi la giunta ha anche attivato gli uffici e i servizi comunali, che forniranno supporto all'organizzazione, mentre la polizia locale si occuperà delle autorizzazioni al transito degli espositori e delle modifiche alla viabilità nel periodo previsto e nell'area interessata, per consentire le installazioni degli stand e lo sgombero a fine manifestazione. L'ufficio manutenzione strade metterà a disposizione, inoltre, la segnaletica stradale straordinaria e temporanea per le indicazioni necessarie.

La giunta, con l'atto approvato oggi, chiede inoltre l'interessamento di Hera per la pulizia straordinaria prima e dopo l'evento e il rafforzamento del servizio ordinario, oltre alla realizzazione di aree ecologiche per la raccolta differenziata di plastica, carta, vetro, umido e per il rifiuto indifferenziato.

(Rinasce Ferrara)

Immagini scaricabili: