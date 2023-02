TURISMO. DAL MINISTERO 900MILA EURO PER PROGETTO VALORIZZAZIONE INTEGRATA SITO UNESCO FERRARA-COMACCHIO-OSTELLATO: "LAVORO DI SQUADRA PER PROMOZIONE, EVENTI, INFRASTRUTTURE. INTERVENTI CONCRETI GIÀ DAL 2023"

Ferrara, 8 feb - Promozione del territorio, creazione di nuovi itinerari turistici, eventi e interventi infrastrutturali per la realizzazione di percorsi e iniziative tra città e mare. È, in sintesi, l'idea progettuale elaborata dai Comuni di Ferrara (capofila), Comacchio e Ostellato, che ha ricevuto un finanziamento complessivo di 933.808,75 euro.

Lo stanziamento è stato ufficializzato nelle ultime ore. Arriva così a compimento un percorso partito nel corso della pandemia, quando - con un bando specifico riservato alle città d'arte e ai siti Unesco - il governo riservò risorse, da assegnare con bando, per finanziamenti a città d'arte e siti Unesco penalizzati dalle restrizioni e dal conseguente calo turistico. Fu allora che i tre Comuni scelsero di elaborare congiuntamente una propria candidatura.

"Questo finanziamento, che dispone una cifra importante, premia il lavoro di squadra e premia un lavoro che non si è mai fermato, anche e soprattutto durante i mesi difficili della pandemia, il cui impatto ancora si fa sentire. Gli oltre 930mila euro assegnati ci consentiranno di potenziare ulteriormente l'offerta turistica, in un'ottica integrata, per far conoscere, al meglio e nella sua interezza, il nostro territorio", dice l'assessore Matteo Fornasini, delegato al Turismo.

Fornasini sottolinea inoltre "che l'iniziativa ministeriale di procedere a finanziamenti specifici nasce da Ferrara. A tal fine - ricorda - nel corso di un'audizione al Senato ci eravamo fatti promotori dell'istanza di finanziare con un fondo ad hoc i progetti di rilancio turistico post-pandemia delle città d'arte. Istanza accolta e che ha premiato i nostri progetti".

Per la costruzione delle iniziative che saranno elaborate col finanziamento assegnato i tre Comuni si avvarranno della collaborazione di una società di consulenza nell'ambito della pubblica amministrazione.

"È una straordinaria occasione di valorizzazione del nostro sito Unesco - dice l'assessore delegato Marco Gulinelli - sito di cui abbiamo festeggiato i 25 anni dal primo riconoscimento nel 2020, in epoca pandemica, e che oggi vede concretizzare il frutto di un lavoro corale che abbiamo messo in campo da anni".

"L'ottenimento di questo cospicuo finanziamento di 930 mila euro, di cui 456 mila per Comacchio per la promozione e per interventi di valorizzazione del sito Unesco, a cui il nostro territorio appartiene, costituisce un grande risultato conseguito con un lavoro di equipe con gli altri Comuni partners del progetto, Ferrara e Ostellato. Ringrazio i nostri settori Turismo, Cultura e Lavori Pubblici che hanno efficacemente lavorato per l'obiettivo", dice Emanuele Mari, assessore a turismo e cultura di Comacchio.

"È grande la soddisfazione per questo importante finanziamento - dice la sindaca di Ostellato Elena Rossi -: un esempio di come i territori possano fare rete per la promozione di un sito unico che collega la città alla costa, passando per le Vallette di Ostellato, legato da un fil rouge che ne esalta tutte le caratteristiche".

Si prevede che le risorse siano investite già da quest'anno. Le linee di indirizzo, già definite nella candidatura, prevedono: monitoraggio dei flussi turistici, un nuovo portale di destinazione turistica, campagne social promozionali, eventi rinascimentali con itinerari specifici tra natura e cultura, allestimenti dedicati, opere e infrastrutture per valorizzare e potenziare il godimento del patrimonio (come punti luce, rifacimento percorsi, eliminazione di barriere architettoniche, colonnine di ricarica per bici elettriche), azioni di marketing e promozione del sito Unesco.

L'iter di attuazione delle misure prevede, come prossimi step: l'approvazione dell'idea progetto (contenuti e linee generali degli interventi), la firma del disciplinare ( entro mercoledì prossimo). Da quella data scatteranno i 120 giorni per presentare il progetto completo dei dettagli delle iniziative.

Ferrara Rinasce

Immagini scaricabili: