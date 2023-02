FERRARA RINASCE - IL SINDACO VISITA LOGIKAMENTE. L'AZIENDA GIOVANE CHE REALIZZA I CERVELLI INFORMATICI DELLE IMPRESE . "IN ACQUISIZIONE NUOVO CAPANNONE IN AREA PMI". LA SOCIETÀ GEMELLATA INTERAMENTE FEMMINILE

Ferrara, 21 feb - Con i suoi software coordina e sincronizza con l'informatica tempi e fasi delle produzioni e della gestione aziendale, incrementando e ottimizzando tempi, produzioni, processi.

È il team di Logikamente, fondata da Stefano Ciammarughi, oggi 42enne, nel 2011 e nata inizialmente come agenzia web, per la creazione di siti internet (con una leggera declinazione verso il settore ortoflorovivaista), poi espansa sempre più nel mondo delle industrie e come software house, fino ad arrivare a collaborare con importanti nomi del trasporto, del comparto elettrodomestici, della commercializzazione dell'ortofrutta, della protezione aziendale.

Oggi i dipendenti, negli uffici del quartiere PMI, sono 13 e il fatturato arriva a circa 600mila euro, "e puntiamo al milione di euro", sostiene il titolare.

L'azienda per i due anni 2015 e 2018 ha ottenuto il marchio di start up innovativa, oggi è guidata dai due soci Ciammarughi e da Francesca Cavazzuti ed è stata al centro della visita odierna del sindaco Alan Fabbri nell'ambito di un tour - già avviato - per le realtà imprenditoriali del territorio.

Tra le novità emerse, annunciate dal titolare: la prossima acquisizione di un capannone nelle vicinanze dell'attuale sede "per ampliare gli spazi ma soprattutto per creare uno dei primi (se non addirittura il primo) Centro di Trasferimento Tecnologico riconosciuto da Unioncamere nella provincia di Ferrara".

Il centro diventerebbe quindi un punto di riferimento nell'ambito della formazione e della digitalizzazione aziendale. Da una costola di Logikamente è inoltre nata da pochi mesi (da ottobre 2022) la DeChirico Digital Agency, nuova impresa completamente femminile di comunicazione, guidata da Francesca Cavazzuti.

"Una bellissima storia di imprenditoria giovane e femminile", ha detto il sindaco Fabbri, "che ancora una volta conferma l'intraprendenza, l'iniziativa, la professionalità e la tenacia di tanti giovani che hanno scelto il nostro territorio per sviluppare, con coraggio e determinazione, idee e progetti".

