"Donne al Potere in Oriente e Occidente tra Tardoantico e Medioevo", conversazione a cura del FAI Ferrara

Venerdì 3 marzo 2023 alle ore 16 nella sala dell'Arengo del Comune di Ferrara, (piazza Municipale 2), è in programma il secondo appuntamento dell'iniziativa della Delegazione di Fai Ferrara, dedicata alla lettura, il libro oggetto della conversazione è di Mariarosaria Barbera.

"Donne al Potere in Oriente e Occidente tra Tardoantico e Medioevo" e tratta di donne del passato che si sono ritrovate a regnare in via del tutto eccezionale: da Galla Placidia a Teodolinda, quattordici figure femminili di stirpe reale sono le protagoniste. Nella storia tumultuosa e instabile dei mutamenti politici e religiosi tra V e VII secolo, tra il disfacimento dell'Impero romano d'Occidente, il continuo rafforzarsi dell'Impero d'Oriente, e la nascita dei regni barbarici, a quelle donne spetta il difficile compito, in assenza di eredi maschi, di sedersi sul trono per proseguire la linea del sangue utile a legittimare il potere del marito o del figlio. Sono figlie, mogli, madri, sorelle nelle regole di un potere della stirpe che normalmente le ignora, ma che all'occorrenza le fa diventare sovrane o reggenti, talvolta nemiche pur se legate da vincoli di sangue, spesso vittime e infamate.

L'autrice: Mariarosaria Barbera, archeologa, con una lunga esperienza gestionale presso il MiBACT. È stata Soprintendente Archeologo in Sardegna, in Toscana e presso la Soprintendenza Speciale Beni Archeologici di Roma, dove ha riaperto al pubblico importanti aree archeologiche e musei. Come Direttore del Parco Archeologico di Ostia antica ha reso nuovamente fruibili svariate aree, curato la progettazione del nuovo Museo Ostiense e avvicinato la comunità locale ai valori etici e culturali del Parco, ottenendo dalla Commissione UE il Marchio del Patrimonio Europeo per il 2020. Già Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per l'Archeologia presso il Consiglio Superiore BB.CC., già Rappresentante del MiBACT presso l'Accademia Nazionale dei Lincei, collabora inoltre con il Commissario Straordinario per la riqualificazione di Ventotene-S.Stefano. Ha prodotto e curato numerose pubblicazioni scientifiche, ideato e curato varie mostre, svolto incarichi istituzionali di consulenza tecnica e tenuto conferenze, seminari e workshops presso importanti università, accademie e istituti di cultura, in Italia e all'estero. Prosegue tuttora l'attività di comunicazione e diffusione di contenuti ed esperienze scientifiche e gestionali per istituzioni italiane e straniere, che si occupano delle tematiche di genere nell'antichità.

Conduce la conversazione Chiara Guarnieri, archeologa, dal 1991 ricopre il ruolo di Funzionario Archeologo nel Ministero della Cultura, occupandosi di Ferrara e del suo territorio. E' membro di diverse importanti associazioni scientifiche e ha al suo attivo una vasta produzione scientifica, principalmente interessata ai problemi del mondo romano e medievale, che conta ad oggi circa duecento contributi e numerose curatele di volumi.

