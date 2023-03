Premiazione della prima edizione di #ItalianSchoolsChallenge

Il 7 marzo 2023 alle 10:30, si terrà la cerimonia di premiazione della prima edizione di #ItalianSchoolsChallenge. L'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Cna Ferrara: https://nkd.in/dseKTbiA. La premiazione, aperta al pubblico, avrà luogo nella sala convegni della CNA, in via Caldirolo 84 a Ferrara, ed è previsto un collegamento video con la CNA Territoriale Potenza, che ha collaborato alla realizzazione dell' iniziativa. Il contest tra le scuole italiane per la produzione di "reels" per #Instagram o video per #TikTok sul tema della #violenzadigenere è stato lanciato da Marco Toscano, docente dell'IIS #CopernicoCarpeggiani e direttore artistico del gruppo #TheNewPoets.

Il programma dei lavori prevede:

- ore 10.30 Saluti Istituzionali a cura del Direttore della CNA Ferrara, Diego Benatti, e del Funzionario Vicario dell'Ufficio Scolastico Provinciale, Lorenzo Ceroni.

- ore 10.45 Presentazione Italian School Challenge a cura di Marco Toscano, docente dell' IIS "Copernico - Carpeggiani" ed ideatore del contest, e Mariella Triolo, Presidentessa Nazionale di CNA Impresa Donna.

- ore 11 .00 Proiezione dei video selezionati: introduce Salvatore Sardisco, vicepresidente del Parlamento della Legalità Internazionale.

- ore11.15 - Tavola rotonda: "Le nuove tecnologie digitali ed i social come strumenti per il dialogo intergenerazionale e la promozione della parità di genere". Intervengono: Antonio Candela CEO Universo Sud; - Annalisa Felletti, Consigliera di parità Provincia di Ferrara; Dorota Kusiak, Assessora alla Pubblica Istruzione e Formazione, Pari Opportunità, Politiche familiari, Comune di Ferrara; - Jessica Morelli, Presidente CNA Impresa Donna Ferrara; Antonella Nuzzaci, Docente di Pedagogia sperimentale Università de L'Aquila Ivana Pipponzi Consigliera di parità Regione Basilicata.

- ore 11.45 Performance "The News Poets" Introducono Paolo Martorana, titolare della Settetre Music e Simone Salvi, Compositore e co-founder The New Poets.

- ore 12 00 Premiazione video vincitori. La parola alla Giuria ed agli Sponsor: - Livia Zancaner ,livia zancaner, Giornalista Radio 24; - Patrizia Schiarizza, Presidentessa dell'Associazione Il giardino segreto; Riccardo Messina, Presidente di United Network Europa- Bruno Faccini, Presidente CNA Giovani Imprenditori Ferrara; CNA Giovani Imprenditori; Giuseppe Macellaro, Direttore CNA Potenza; - Luigi Catalani, Direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza. Coordina i lavori: Marco Toscano

Naturalmente non mancherà l'esibizione dei New Poets e la proiezione dei video vincitori. "L'idea del contest - spiega Toscano - è nata all'interno del Copernico Carpeggiani con il fine di promuovere il contrasto alla violenza di genere anche nel sistema scolastico. In Cna abbiano trovato subito grande sensibilità e appoggio. D'altra parte, la Presidente di Cna Comunicazione Rita Bertoncini, documentarista e video maker, è parte integrante del progetto New Poets".

"Il 7 marzo - ha dichiarato Jessica Morelli, presidente di Cna Impresa Donna Ferrara- ci occuperemo di temi diversi: quello ancora irrisolto della violenza di genere; ma anche l'utilizzo dei linguaggi giovanili e delle piattaforme digitali per affrontare temi sociali. Avremo infatti ospiti Marco Toscano ei New Poets, un gruppo artistico musicale nato all'interno dell'Istituto Copernico Carpeggiani sui temi della violenza di genere, e che oggi si misura con molti e diversi temi sociali, dalla sicurezza sul lavoro alla donazione di sangue" .

"L'evento - ha evidenziato il direttore di Cna Potenza Giuseppe Macellaro - ci permetterà di lanciare un ponte attraverso I'Italia, da sud a nord, dalla Basilicata all'Emilia Romagna, e questa è per noi una grande soddisfazione. iı progetto New Poets e I'Italian Schools Challenge, d'altra parte, sono bellissime iniziative che mettono in comunicazione mondo della scuola e mondo dell'impresa, facendo perno sui giovani. Per questo siamo felici di partecipare all' iniziativa".

Il direttore di Cna Ferrara Diego Benatti ha aggiunto che "anche per noi è motivo di orgoglio quando il mondo dell'artigianato e della piccola impresa si mettono in comunicazione con giovani su temi così importanti. La collaborazione con Potenza è un elemento di soddisfazione in più, perché dimostra la capacità di fare rete e lavorare insieme che caratterizza Cna in ogni occasione".

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

Immagini scaricabili: