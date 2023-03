A 7 anni vende creazioni artistiche per beneficenza. Il Sindaco visita l' 'atelier' di Asia

Ferrara, 16 mar - Portano il marchio "I disegni di Bagi" le creazioni della piccola Asia, ferrarese di 7 anni che da alcuni mesi confeziona creazioni proponendole al pubblico per beneficenza.

Borse, quadretti, calamite decorate, cuscini, Asia (che in arte si chiama proprio Bagi) li realizza e li cede, a offerta libera, ai clienti del bar tabaccheria "Re Leone", di via Bologna 1031, gestito dalla mamma Lisa Marchetti, che questa mattina ha incontrato il sindaco Alan Fabbri. Il primo cittadino si è congratulato con la madre e la giovanissima artista (che era a scuola) per "un'iniziativa che dimostra cuore, attenzione e impegno per importanti realtà del territorio e vicinanza e affetto, declinati in fatti, verso gli animali".

Il ricavato raccolto in negozio infatti viene devoluto alla Lega del cane e al gattile. "Un gesto concreto per sostenere l'impegno di tanti volontari, di chi si prende cura degli animali, che sono la grande passione di Asia", spiega Marchetti. "In poco tempo abbiamo già raccolto alcune centinaia di euro, unendo l'amore, sbocciato prestissimo, per il disegno e le creazioni artistiche alla possibilità di dare una mano a chi si adopera per curare, proteggere e dare una casa ai nostri 'migliori amici' a quattro zampe".

L''atelier' di Asia è anche online. Su instagram, infatti, alla pagina i_disegni_di_bagi sono disponibili tutte le opere, di volta in volta fotografate. Così è possibile prenotarle anche dalla rete e passare a prenderle in negozio: "Mettiamo in luce un aspetto positivo dei social per i giovani, fatto di beneficenza e condivisione di buone azioni per il territorio", spiega mamma Lisa.

(Comunicazione Sindaco)

