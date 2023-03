FERRARA RINASCE - RIQUALIFICAZIONE AREA EX PISA: LAVORI ALL'IMPRESA EMILIANA FEA SRL

Ferrara, 20 mar - Sarà l'impresa emiliana FEA S.R.L. a realizzare, per circa 600mila euro di investimenti, la riqualificazione dell'area ex Pisa. Tra poche settimane è previsto l'avvio dei lavori, che porteranno, tra le altre cose, nuovi spazi verdi e un nuovo collegamento ciclopedonale tra darsena e sopramura.

L'intervento compone uno dei 12 lotti del bando periferie, nello specifico il lotto funzionale ‘A', nel contesto degli interventi della macroarea ex Mof. A gennaio era stato approvato il progetto esecutivo, a cui ha fatto seguito la selezione delle imprese, tramite procedura negoziata con invito a cinque ditte.

Il progetto prevede l'inserimento di aree verdi nella porzione dell'attuale parcheggio rivolta all'ex Camilli, nel contesto di un nuovo percorso di collegamento, per pedoni e ciclisti, tra la nuova darsena e l'area sopramura, quindi l'innesto con i nuovi tracciati pedonali e ciclabili (già aggiudicati dall'impresa Anese di Venezia) nell'area ex Mof e Darsena.

Procede così il complesso di interventi del bando periferie, che stanno ridisegnando l'intera area tra il fiume e il centro città.

In questo contesto è già praticabile la nuova pista ciclabile lungo via Darsena, i lavori hanno superato, partendo da corso Isonzo, la palazzina in uso al Cus canottaggio e procedono verso l'intersezione con via Bologna.

Ferrara Rinasce

Immagini scaricabili: